Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров

Многие родители узнали себя в героине ролика, которая изо всех сил старается не разбудить заснувшего наконец малыша.
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Смешное видео, записанное установленной в детской камерой наблюдения, выложил на своей странице в Facebook житель Южной Африки Тайрон Моррис. Камера запечатлела тот знакомый большинству родителей момент, когда после долгих песнопений, укачиваний, поглаживаний и так далее малыш наконец засыпает в своей кроватке.
При этом сон его так чуток, что может прерваться буквально от любого шороха.
И вот перед измученной мамой стоит следующая непростая задача – покинуть территорию детской, не издав ни звука и не нарушив сон малыша.
Жена Тайрона, Кэрин, доказала, что в такие моменты родители способны превратиться в настоящих ниндзя.
Ролик демонстрирует, как она, лежа на спине на полу возле детской кроватки, в которой затих сын Броди, медленно уползает за пределы комнаты, демонстрируя удивительную выдержку и постоянно замирая в страхе разбудить малыша.
Видно, что укладывание Броди спать далось маме так нелегко, что она готова на все, только чтобы не начинать все сначала.
Видео вызвало необыкновенный отклик в соцсетях. За несколько дней его посмотрели 18 миллионов человек, оно набрало 120 тысяч «лайков» и более 42 тысяч комментариев. Большинство комментаторов пишут о том, что узнали в Кэрин себя. «Это же я!!! Я так счастлива, что я не одна такая!» – пишут мамы.
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