Семья в сборе: дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом

Елизавета Пескова
 

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/stpellegrino

Дмитрий Песков не так часто видит своих детей от второго брака. А потому редкие встречи с Лизой, Микой и Дени получаются особенно запоминающимися. Трогательным снимком с последнего такого семейного обеда у себя в Instagram поделилась старшая дочь пресс-секретаря президента России.

Еще по этой теме

Елизавета Пескова проживает с мамой и братьями в Париже, в то время как ее отец с новой семьей живет в Москве.

Лиза не так часто видит папу, но находится с ним в очень теплых отношениях

и периодически делится с фолловерами совместными снимками, отмечая, как она на него похожа.

23 января Елизавета Пескова опубликовала у себя в блоге редкий кадр. На фото девушка запечатлена в компании отца и младших братьев во время семейного обеда в ресторане.

Реклама

19-летняя красавица снимок никак не подписала, но он все равно собрал немало добрых комментариев:

«Очень трогательное фото. Отец в кругу своих детей. Приятно видеть их вместе», «Какая хорошая фотография!»,

«Очень приятно видеть вас с папой».

С папой и братьями:

Напомним, что после развода родителей Лизе, Мике и Дени было непросто сохранить теплые отношения с отцом, но все же им это удалось. Бывшая жена дипломата, Екатерина, также сумела остаться с экс-мужем друзьями. Интернет-пользователи отмечают, что

с Песковых стоит брать пример, ведь далеко не в каждой распавшейся семье царит такая гармония.

ЧИТАЙ НА TVNET: За что Татьяна Навка благодарна экс-супруге Пескова

Лиза с мамой:

The Day of the most patient 👻

A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on

Лиза с папой:

С твоим днём!

A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on

Архивное фото:

❤️

A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on

Еще по этой теме
Дочь Дмитрия Пескова обнародовала редкие семейные фото

Дочь Дмитрия Пескова обнародовала редкие семейные фото

Дочь Дмитрия Пескова рассказала о встречах с отцом

Дочь Дмитрия Пескова рассказала о встречах с отцом

Роскошный отдых Лизы Песковой обсуждает турецкая пресса

Роскошный отдых Лизы Песковой обсуждает турецкая пресса


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR

reklama.vesti.lv

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей Hi-Tech

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей

Марат Башаров рассказал о страшной болезни Showbiz

Марат Башаров рассказал о страшной болезни

Супруги насиловали дочь под воздействием наркотиков и снимали по Новости

Супруги насиловали дочь под воздействием наркотиков и снимали по

В центре Лиепаи убита женщина-дворник Новости

В центре Лиепаи убита женщина-дворник

Семья

Персона

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 