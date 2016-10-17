Семья в сборе: дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом

Дмитрий Песков не так часто видит своих детей от второго брака. А потому редкие встречи с Лизой, Микой и Дени получаются особенно запоминающимися. Трогательным снимком с последнего такого семейного обеда у себя в Instagram поделилась старшая дочь пресс-секретаря президента России.

Елизавета Пескова проживает с мамой и братьями в Париже, в то время как ее отец с новой семьей живет в Москве.

Лиза не так часто видит папу, но находится с ним в очень теплых отношениях

и периодически делится с фолловерами совместными снимками, отмечая, как она на него похожа.

23 января Елизавета Пескова опубликовала у себя в блоге редкий кадр. На фото девушка запечатлена в компании отца и младших братьев во время семейного обеда в ресторане.

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19-летняя красавица снимок никак не подписала, но он все равно собрал немало добрых комментариев:

«Очень трогательное фото. Отец в кругу своих детей. Приятно видеть их вместе», «Какая хорошая фотография!»,

«Очень приятно видеть вас с папой».

С папой и братьями:

A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Jan 23, 2017 at 5:29am PST

Напомним, что после развода родителей Лизе, Мике и Дени было непросто сохранить теплые отношения с отцом, но все же им это удалось. Бывшая жена дипломата, Екатерина, также сумела остаться с экс-мужем друзьями. Интернет-пользователи отмечают, что

с Песковых стоит брать пример, ведь далеко не в каждой распавшейся семье царит такая гармония.

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Лиза с мамой:

The Day of the most patient 👻 A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Nov 27, 2016 at 7:57am PST

Лиза с папой:

С твоим днём! A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Oct 17, 2016 at 1:53pm PDT

Архивное фото:

❤️ A photo posted by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Nov 16, 2016 at 12:44pm PST

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