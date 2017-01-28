Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Видео, выложенное его мамой в Сеть, посмотрели почти три миллиона человек.

«Самый крутой на свете способ завязывать шнурки!!! Выкладываю, чтобы помочь всем, кто сталкивается с этой проблемой, как и мы»,

– написала жительница штата Техас Эшли Лиллард, разместив в Facebook 2-минутный ролик.

На видео ее пятилетний сын Колтон, сидя на полу в прихожей, спокойно и уверенно демонстрирует, как можно быстро и просто завязать шнурки на кроссовках.

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Сначала мальчик засунул кончики шнурков в самые верхние отверстия, чтобы получились две петли, а затем перекрестил их и дважды крепко завязал на простой узел. После этого Колтон вытащил кончики шнурков из дырочек. По его словам,

этому способу его научил друг по имени Ривер. Сам мальчик завязывает шнурки таким методом всего третий или четвертый раз.

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Судя по бурной реакции пользователей соцсетей на ролик, проблема неумения детей самостоятельно завязывать шнурки крайне актуальна, несмотря на популярность обуви на липучках. Видео Колтона на странице Love What Matters Facebook набрало почти 3 миллиона просмотров и огромное число комментариев.

Большинство комментаторов благодарят мальчика и пишут о том, что ролик оказался очень полезным – их дети тут же научились самостоятельно завязывать шнурки.

«Метод Колтона» – не единственное обучающее видео о том, как завязывать шнурки. Например, в августе 2016 года канадка Кирстен Джонсон поделилась с миром еще одним «самым простым на свете» способом завязывать шнурки. В качестве демонстратора выступил ее семилетний сын Райлан. Ролик набрал тогда более 6 миллионов просмотров.

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