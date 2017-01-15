3-летняя дочь Аллы Пугачевой удивила неожиданным признанием

Примадонна российской эстрады разместила на своей странице в соцсети очередное видео с участием Лизы. Трехлетняя дочь артистки предстала перед подписчиками мамы в блестящих украшениях с диадемой на голове и заявила, что у нее есть все, чтобы считаться королевой. Она кокетливо позировала родительнице на камеру и не скрывала всей радости от созданного образа.

Алла Пугачева в очередной раз порадовала своих поклонников новым постом в соцсети.

Она поделилась с фолловерами забавным роликом, на котором дочь исполнительницы доказывает, почему она вправе считать себя королевой.

Малышка похвасталась яркими сережками, кольцом на левой руке и блестящими бусами. Очевидно, что звездная мама решила поддержать наследницу, поэтому в игровой форме поинтересовалась у Елизаветы, почему она предпочла именно эти акссесуары.

Девочка старается вести себя как можно более непринужденно. Судя по всему, ей нравится созданный образ.

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Пугачева оставила без внимания тот момент, кто все-таки помогал малышке подбирать украшения. Однако вполне вероятно, что мама с дочкой были вместе увлечены этим процессом.

После того, как они завершили все приготовления, Алла Борисовна предпочла поделиться финальным результатом преображения.

«От Лизаветы я такого не ожидала», – лаконично прокомментировала видеоролик Алла Борисовна.

Видео:

От Лизаветы я такого не ожидала. A video posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 28, 2017 at 5:22am PST

Подписчики Пугачевой остались в восторге от увиденного. Они отметили, что Лиза действительно напоминает им королеву. По их словам, ей есть с кого брать пример. Многие высказали мнение, что девочке действительно нужно развивать свои актерские навыки, ведь она умело перевоплащается из одного образа в другой.

Некоторые полагают, что наследница Примадонны обязательно себя проявит в будущем, ведь творческое начало в ней заложено от природы.

Кто-то уверен, что своими забавными видео Алла Борисовна хочет показать, как девочка быстро развивается и показывает свой неусидчивый характер.

Подписчикам приятно, что их любимица изредка, но делится самыми примечательными семейными кадрами. Комментаторы отмечают, что до сих пор пребывают в восторге от танцев малышей, которые не так давно запечатлела на телефон Пугачева. Они не устают заваливать ее комплиментами и желать наследникам крепкого здоровья.

Видео:

Лиза жжет A video posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 15, 2017 at 1:53am PST

«Лиза, такая умничка! Настоящая кокетка, я в восторге от этого ребенка. Какая она чистая, светлая, яркая»,

«Малышка – просто прелесть, столько энергии и задора в ней», «Настоящая принцесса, королева снимает! Обожаю вас»,

«Не могу не радоваться за вашу семью. Лиза такая кокетка, сколько в ней харизмы, настоящая артистка», – оставляют комментарии восторженные фанаты.

К слову, трехлетние Лиза и Гарри уже давно закрепели за собой статус одних из самых ярких детей знаменитостей. Каждое видео, которое публикует Примадонна, всегда сопровождается сотнями востороженных комментариев от поклонников. Они не устают делать комплименты наследникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина, считая, что с такими родителями дети точно не пропадут и вся их энергия обязательно будет направлена в нужное русло.

























































Aizvērt Алла Пугачева и Максим Галкин Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA







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