Что стало с «особенным» сыном скончавшейся великой российской актрисы

Наследнику прославленной российской актрисы Ии Саввиной, больному синдромом Дауна, удалось адаптироваться в обществе. Сергей Шестаков, рожденный в браке звезды кино с первым супругом, смог получить высшее образование. Ему уже почти 60 лет, он пишет картины и ведет личный дневник.

В программе «Прямой эфир» вспомнили жизнь легендарной Ии Саввиной, которая скончалась в 2011 году вследствие осложнений меланомы.

За 10 дней до смерти атриса вышла замуж за Анатолия Васильева. По словам второго супруга звезды театра и кино, она предчувствовала свою кончину.

«Она сказала тоскливо-тоскливо: «Отпустите меня», это был намек на эвтаназию», - вспоминает Васильев.

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От первого брака с Всеволодом Шестаковым у Саввиной остался сын Сережа. Мальчик родился с синдромом Дауна. Как отметили знакомые, актриса тщательно занималась развитием мальчика.

Как правило, дети, появившиеся на свет с таким диагнозом, не могут прожить долго. Однако наследнику Саввиной скоро исполнится 60 лет.

Он получил высшее образование, научился играть на синтезаторе и рисовать.

Ведущий пограммы «Прямой эфир» Борис Корчевников наведался в гости к Сергею Шестакову и показал, как живет сын известной актрисы. Фаина Раневская говорила, что у Саввиной «настоящий крест дома», имея в виду ее ребенка.

Друг Ии Сергеевны Юрий Горин вспоминает, что

она никогда не скрывала сына. При гостях мальчик читал стихи. Саввина не собиралась отказываться от ребенка, а наоборот - гордилась им.

По словам знакомых звезды, в воспитании Сережи ей помогали мама и няни. Васильев стал опекуном приемного сына после смерти жены.

«Он не притязателен. Он занимается своими делами часами. Он играет на синтезаторе, рисует, учит английский... Он остается один. Отлично пользуется микроволновкой... Помнит все дни рождения, мы даже забываем», - рассказал Анатолий Исаакович.

Анатолий Васильев. Фото: скриншот видео

Борис Корчевников приехал в гости к Сереже, увидел его дневник, в котором тот тщательно записывает события каждого дня.

Сын Ии Саввиной Сергей. Фото: скриншот видео

Несколько страниц были посвящены празднованию Нового года.

Юрий Горин отметил, что Васильев спас Сережу от преследований.

«На Фрунзенской набережной была квартира. На нее претендовала Заира, другая жена Шестакова. Приходилось прятать Сережу», - рассказал актер.

Скандал с имуществом возник в 2012 году.

Друг Саввиной отмечает, что Заира хотела воспользоваться ситуацией и стать опекуном сына актрисы.

Женщина была знакома с Ией Сергеевной и втерлась к ней в доверие. По словам адвоката семьи Юлиана Соболева, в данный момент ситуация с имуществом по-прежнему не решена.

«Здесь проблема. Сережа ограниченной дееспособности, поэтому не может оформить завещание, и его опекун – тоже не может. Реальность такова, что если что-то случается с Сережей, то квартира отойдет дальним родственникам», - отметил специалист.

Смотрите полный выпуск программы "Прямой эфир":

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