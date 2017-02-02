Что стало с «особенным» сыном скончавшейся великой российской актрисы

Ия Саввина (1974 г.)
 

Ия Саввина (1974 г.). Фото: RIA Novosti/ScanPix

Наследнику прославленной российской актрисы Ии Саввиной, больному синдромом Дауна, удалось адаптироваться в обществе. Сергей Шестаков, рожденный в браке звезды кино с первым супругом, смог получить высшее образование. Ему уже почти 60 лет, он пишет картины и ведет личный дневник.

Еще по этой теме

В программе «Прямой эфир» вспомнили жизнь легендарной Ии Саввиной, которая скончалась в 2011 году вследствие осложнений меланомы.

За 10 дней до смерти атриса вышла замуж за Анатолия Васильева. По словам второго супруга звезды театра и кино, она предчувствовала свою кончину.

«Она сказала тоскливо-тоскливо: «Отпустите меня», это был намек на эвтаназию», - вспоминает Васильев.

Реклама

От первого брака с Всеволодом Шестаковым у Саввиной остался сын Сережа. Мальчик родился с синдромом Дауна. Как отметили знакомые, актриса тщательно занималась развитием мальчика.

Как правило, дети, появившиеся на свет с таким диагнозом, не могут прожить долго. Однако наследнику Саввиной скоро исполнится 60 лет.

Он получил высшее образование, научился играть на синтезаторе и рисовать.

Ведущий пограммы «Прямой эфир» Борис Корчевников наведался в гости к Сергею Шестакову и показал, как живет сын известной актрисы. Фаина Раневская говорила, что у Саввиной «настоящий крест дома», имея в виду ее ребенка.

Друг Ии Сергеевны Юрий Горин вспоминает, что

она никогда не скрывала сына. При гостях мальчик читал стихи. Саввина не собиралась отказываться от ребенка, а наоборот - гордилась им.

По словам знакомых звезды, в воспитании Сережи ей помогали мама и няни. Васильев стал опекуном приемного сына после смерти жены.

«Он не притязателен. Он занимается своими делами часами. Он играет на синтезаторе, рисует, учит английский... Он остается один. Отлично пользуется микроволновкой... Помнит все дни рождения, мы даже забываем», - рассказал Анатолий Исаакович.

Анатолий ВасильевАнатолий Васильев. Фото: скриншот видео

Борис Корчевников приехал в гости к Сереже, увидел его дневник, в котором тот тщательно записывает события каждого дня.

Сын Ии Саввиной СергейСын Ии Саввиной Сергей. Фото: скриншот видео

Несколько страниц были посвящены празднованию Нового года.

Юрий Горин отметил, что Васильев спас Сережу от преследований.

«На Фрунзенской набережной была квартира. На нее претендовала Заира, другая жена Шестакова. Приходилось прятать Сережу», - рассказал актер.

Скандал с имуществом возник в 2012 году.

Друг Саввиной отмечает, что Заира хотела воспользоваться ситуацией и стать опекуном сына актрисы.

Женщина была знакома с Ией Сергеевной и втерлась к ней в доверие. По словам адвоката семьи Юлиана Соболева, в данный момент ситуация с имуществом по-прежнему не решена.

«Здесь проблема. Сережа ограниченной дееспособности, поэтому не может оформить завещание, и его опекун – тоже не может. Реальность такова, что если что-то случается с Сережей, то квартира отойдет дальним родственникам», - отметил специалист.

Смотрите полный выпуск программы "Прямой эфир":

Еще по этой теме
Супер-позитив: дочь Лолиты зажгла на отдыхе у бассейна

Супер-позитив: дочь Лолиты зажгла на отдыхе у бассейна

Светлана Бондарчук впервые показала дочь - любимую и особенную

Светлана Бондарчук впервые показала дочь - любимую и особенную

«Особенная» дочь Ирины Хакамады нашла свою любовь

«Особенная» дочь Ирины Хакамады нашла свою любовь


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 140000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

Lego запустила соцсеть для детей Hi-Tech

Lego запустила соцсеть для детей

Суд по Золитудской трагедии: всплыли новые подробности Новости

Суд по Золитудской трагедии: всплыли новые подробности

Как живет актер Ивар Калныньш Showbiz

Как живет актер Ивар Калныньш

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой Showbiz

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой

Ученые рассказали, когда столкнутся Луна и Земля Hi-Tech

Ученые рассказали, когда столкнутся Луна и Земля

Знаменитости

Я - мама!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...

Темы

 