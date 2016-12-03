Мама Ксении Собчак сделала неожиданное признание о внуке

Людмила Нарусова
 

Людмила Нарусова. Фото: Sputnik/Scanpix

Мама российской ведущей и журналиста Ксении Собчак Людмила Нарусова сделала неожиданное признание. Новоиспеченная бабушка заявила, что любит внука больше дочери.

Еще по этой теме

Своими чувствами Людмила Нарусова поделилась со своим давним другом, скандально известным актером Станиславом Садальским. Тот, в свою очередь, рассказал о признании Нарусовой журналистам.

«Людмила Борисовна показала мне фотографию Платона. Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал. Но Людмила призналась мне:

«Платон – это счастье в моей жизни! Наконец-то я стала бабушкой. Никогда не думала, что буду любить внука больше Ксении».

Рассказала, что купание ребенка она взяла на себя. Мол, когда Ксения устает, она сразу бежит к ним – помогать с внуком», – цитирует Станислава Садальского сайт «Комсомольская правда».

Реклама

Вообще все свободное время Людмила Нарусова старается посвящать внуку. Ранее в интервью она рассказала о малыше, которому недавно исполнилось два месяца:

«Я в основном дарю Платоше игрушки, на два месяца купила ему развивающие слух, внимательность, зрение погремушки.

Конечно, все ребенка балуют, задаривают. Мальчик у нас не капризный, достаточно спокойный, все крики – только по делу».

Фото из Instagram:

Несмотря на то, что Ксения Собчак умудряется активно работать и посещать светские мероприятия, ей хватает энергии и на воспитание сына. Нарусова похвалила дочь:

«Она большая молодец. Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю.

Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать. Сейчас много инновационных методик, больших умных книг».

Фото из Instagram:

Напомним, Ксения Собчак стала матерью 18 ноября 2016 года. Она родила в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино», а через два дня уехала в загородный особняк в охраняемом поселке Горки-8. По некоторым данным, телеведущая заканчивает ремонт в московской квартире на Са­довом кольце, где предусмотрена комната для Платона.

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

Еще по этой теме
Фото малыша Собчак покорило Сеть

Фото малыша Собчак покорило Сеть

Молодая мама Ксения Собчак уже публикует фото в бикини

Молодая мама Ксения Собчак уже публикует фото в бикини

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой Showbiz

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud Hi-Tech

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

СМИ: Асад госпитализирован с инсультом Новости

СМИ: Асад госпитализирован с инсультом

Известная актриса о Максиме Аверине и родах Showbiz

Известная актриса о Максиме Аверине и родах

Кончаловский показал дочь изумительной красоты Showbiz

Кончаловский показал дочь изумительной красоты

Семья

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I

Темы

 