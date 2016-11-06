54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына

Российская певица Алена Свиридова показала повзрослевшего сына Григория. Младшему наследнику популярной исполнительницы исполнилось 13 лет.
Алена Свиридова родила второго сына, когда ей был 41 год. В недавнем интервью она призналась, что ей было нестрашно рожать в таком возрасте.
«Я подумала, что я все равно справлюсь. Справились же с первым, когда у нас толком и не было ничего. А сейчас это уже пара пустяков»,
– рассказывала Алена.
На днях младшему сыну певицы исполнилось 13 лет. Исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями повзрослевшего Григория. «Теперь он официальный тинэйджер:) ура! Люблю тебя, мой сын!!!» – написала Свиридова.
Младший сын Алены, по мнению подписчиков артистки, настоящий красавец. «Какой суперский сыночек с супер-мамой!», «Красотка мама и сынок😇😇💞☝👍», «Красавец!!!»,
«Какое трогательное фото , мама и сын 🙏👍😍», «Ого😳 Гришаня выше тебя???🙈», «Растет как на дрожжах твой красавец!», «Симпатишшный то какой. 👍😉»,
– высказали свое мнение поклонники Свиридовой.
Фото из Instagram:
Напомним, Григорий появился на свет после того, как в 2002 году Алена Свиридова стала ведущей реалити-шоу «Гарем», которое снималось в Кении. И там
она познакомилась с украинским манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, мужчиной на 20 лет моложе ее. Между ними завязались отношения.
После окончания съемок Дмитрий переехал к Алене. Вместе они пробыли четыре года. Певица даже решилась вновь стать мамой в 41 год. Но измены со стороны Дмитрия и недопонимание привели к разрыву отношений.
Фото из Instagram:
У Алены есть сын от первого брака – 33-летний Василий. С 17 лет он живет с отцом в Канаде.
«Честно говоря, я бы на месте Васи в его возрасте рванула бы в Канаду, еще не дослушав предложения родителей.
Ну и, в общем, он уехал. К сожалению, мы видимся теперь раз в год», – посетовала в интервью певица.Еще по этой теме