54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына

Алена Свиридова
 

Алена Свиридова. Фото: TASS/Scanpix

Российская певица Алена Свиридова показала повзрослевшего сына Григория. Младшему наследнику популярной исполнительницы исполнилось 13 лет.

Алена Свиридова родила второго сына, когда ей был 41 год. В недавнем интервью она призналась, что ей было нестрашно рожать в таком возрасте.

«Я подумала, что я все равно справлюсь. Справились же с первым, когда у нас толком и не было ничего. А сейчас это уже пара пустяков»,

– рассказывала Алена.

На днях младшему сыну певицы исполнилось 13 лет. Исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями повзрослевшего Григория. «Теперь он официальный тинэйджер:) ура! Люблю тебя, мой сын!!!» – написала Свиридова.

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Младший сын Алены, по мнению подписчиков артистки, настоящий красавец. «Какой суперский сыночек с супер-мамой!», «Красотка мама и сынок😇😇💞☝👍», «Красавец!!!»,

«Какое трогательное фото , мама и сын 🙏👍😍», «Ого😳 Гришаня выше тебя???🙈», «Растет как на дрожжах твой красавец!», «Симпатишшный то какой. 👍😉»,

– высказали свое мнение поклонники Свиридовой.

Фото из Instagram:

#высокосидим #мойлюбимыйсын #люблюмоскву

A photo posted by alenasviridova (@alenasviridova) on

Напомним, Григорий появился на свет после того, как в 2002 году Алена Свиридова стала ведущей реалити-шоу «Гарем», которое снималось в Кении. И там

она познакомилась с украинским манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, мужчиной на 20 лет моложе ее. Между ними завязались отношения.

После окончания съемок Дмитрий переехал к Алене. Вместе они пробыли четыре года. Певица даже решилась вновь стать мамой в 41 год. Но измены со стороны Дмитрия и недопонимание привели к разрыву отношений.

Фото из Instagram:

У Алены есть сын от первого брака – 33-летний Василий. С 17 лет он живет с отцом в Канаде.

«Честно говоря, я бы на месте Васи в его возрасте рванула бы в Канаду, еще не дослушав предложения родителей.

Ну и, в общем, он уехал. К сожалению, мы видимся теперь раз в год», – посетовала в интервью певица.

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