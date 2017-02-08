Высоцкая очаровала пасынка, который старше ее на 8 лет

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая младше своего пасынка на восемь лет. Но это факт не мешает Егору Кончаловскому восхищаться мачехой.

Когда режиссер Андрей Кончаловский в пятый раз женился,

его сыну Егору от второго брака с актрисой и балериной Натальей Аринбасаровой было уже 22 года. Но тот принял выбор родителя и поладил с Юлией Высоцкой.

Тем более что она является музой отца и участвует почти в каждом его проекте в театре и кино.

Такие отношения достойны восхищения, ведь Высоцкая младше мужа на 36 лет! Это семейная традиция: отец Андрея Кончаловского поэт Сергей Михалков был на десять лет младше своей супруги Натальи Петровны Кончаловской, вот его сыновья и внуки и предпочитают жениться на более молодых.

Реклама

Дружит сын режиссера с мачехой и по сей день. Она его очаровала и кулинарными, и актерскими талантами, видимо.

«Хорошо, когда у такого худого папы такой упитанный сын, а у сына такая клевая мачеха!», – подписали Егор снимок, который опубликовал на своей странице в соцсети.

«Лихо закручен сюжет», «С мачехой мудро сказано и с юмором», – оценили кадр поклонники.

Фото из Instagram:

Хорошо, когда у такого худого папы такой упитанный сын; а у сына такая клевая мачеха! #мнеповезло #ЕгорКончаловский #андронкончаловский #юлиявысоцкая #мачеха A photo posted by Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) on Feb 8, 2017 at 1:40am PST

Стоит заметить, что Егор так же, как и Юлия, любит Лондон. Он учился в международной школе St. Clares в Окскфорде.

Потом был Лондон и Кенсингтонский бизнес-колледж, а затем - Кембриджский университет, где он защитил диплом магистра истории искусств.

А у Высоцкой с мужем в престижном районе Лондона возле парка «Уондсворт Коммон» был особняк, который пара недавно, как говорят, продала за 381 миллион рублей (примерно 6 миллионов евро).























Aizvērt Творческий вечер Кончаловского в Риге Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET Mārtiņš Otto/TVNET







Еще по этой теме