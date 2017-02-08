Высоцкая очаровала пасынка, который старше ее на 8 лет

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая младше своего пасынка на восемь лет. Но это факт не мешает Егору Кончаловскому восхищаться мачехой.
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Когда режиссер Андрей Кончаловский в пятый раз женился,
его сыну Егору от второго брака с актрисой и балериной Натальей Аринбасаровой было уже 22 года. Но тот принял выбор родителя и поладил с Юлией Высоцкой.
Тем более что она является музой отца и участвует почти в каждом его проекте в театре и кино.
Такие отношения достойны восхищения, ведь Высоцкая младше мужа на 36 лет! Это семейная традиция: отец Андрея Кончаловского поэт Сергей Михалков был на десять лет младше своей супруги Натальи Петровны Кончаловской, вот его сыновья и внуки и предпочитают жениться на более молодых.
Дружит сын режиссера с мачехой и по сей день. Она его очаровала и кулинарными, и актерскими талантами, видимо.
«Хорошо, когда у такого худого папы такой упитанный сын, а у сына такая клевая мачеха!», – подписали Егор снимок, который опубликовал на своей странице в соцсети.
«Лихо закручен сюжет», «С мачехой мудро сказано и с юмором», – оценили кадр поклонники.
Фото из Instagram:
Стоит заметить, что Егор так же, как и Юлия, любит Лондон. Он учился в международной школе St. Clares в Окскфорде.
Потом был Лондон и Кенсингтонский бизнес-колледж, а затем - Кембриджский университет, где он защитил диплом магистра истории искусств.
А у Высоцкой с мужем в престижном районе Лондона возле парка «Уондсворт Коммон» был особняк, который пара недавно, как говорят, продала за 381 миллион рублей (примерно 6 миллионов евро).Еще по этой теме