Поразительное сходство! Иван Ургант опубликовал архивное фото мамы

Иван Ургант
 

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

7 февраля маме 38-летнего российского шоумена Ивана Урганта, актрисе Валерии Киселевой, исполнилось бы 66 лет. Почтить ее память актер и телеведущий решил трогательным снимком, который разместил на своей страничке в Instagram. Фанаты Урганта не смогли обойти вниманием это фото и отметили, что их любимец как две капли воды похож на Валерию Ивановну.

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В 2013 году в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончалась мама Ивана Урганта, актриса Валерия Киселева. По признанию шоумена, для него уход матери стал огромной трагедией.

В сентябре того же года на свет появилась младшая дочь Ивана, которую он назвал в честь мамы Валерией.

Родители Ивана Урганта расстались, когда он был еще ребенком. Валерия Киселева снова вышла замуж и родила еще двух дочерей. До конца жизни она снималась в кино и играла в театре.

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7 февраля, в день, когда Валерии Ивановне могло бы исполниться 66 лет, Иван опубликовал ее старый черно-белый снимок, который подписал коротко: «С днем рождения, мам!».

Поклонники ведущего сошлись во мнении, что похож он вовсе не на своего отца, актера Андрея Урганта, а на маму:

«Светлая память маме! Вы, конечно, точная ее копия», «Просто фантастическое сходство», «Вылитый мама!»,

«Это просто невероятно. Как похож». Кстати, некоторые фолловеры предположили, что на фото и есть сам Иван, который просто примерил парик.

Фото из Instagram:

С Днём Рождения,мам!

A photo posted by Иван Ургант (@urgantcom) on

Иван с папой - актером Андреем Ургантом:

I❤️60!!!

A photo posted by Иван Ургант (@urgantcom) on

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