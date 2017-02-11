Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе

Детям строгих родителей обучение в школе дается хуже, утверждают исследователи из Питтсбургского университета. Они изучили прямые и косвенные последствия строгого воспитания в формировании поведения ребенка. Результаты были опубликованы в журнале Child Development.

На момент начала исследования количество участников составляло 1482 человека, за которыми ученые наблюдали в течение девяти лет – с седьмого класса. К концу их осталось 1060 человек. Все они были разной расы, из разных социальных групп, из разных городов. Участники сообщали о проявлении их родителями вербальной или физической агрессии, также исследователи собирали информацию об их общении со сверстниками, склонности к преступности, сексуальном поведении, успехах в учебе.

Участники, чьи родители воспитывали их в строгости, были более склонны к девятому классу подчиняться авторитету сверстников, проявлять рискованное поведение, рано начинать половую жизнь.

Все это приводило к низкой успеваемости и повышало возможность быть исключенным из школы или колледжа.

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Как объясняют авторы исследования, это происходит потому, что подростки, чьи нужды не удовлетворяются самыми близкими людьми, начинают искать подтверждения своей значимости у ровесников. И это не всегда приводит к положительным результатам.

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