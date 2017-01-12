Филипп Киркоров снова готовится стать отцом

Филипп Киркоров
 

Филипп Киркоров. Фото: Sputnik/Scanpix

Поп-король российской сцены уверен, что возраст не помеха. По его словам, родителями становятся и в 75 лет.

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В апреле Филиппу Киркорову исполнится 50 лет. Артист пообещал еще долго радовать публику песнями и образами, а также не исключил, что снова станет отцом.

«Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала.

Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни»,

– заявил Филипп корреспонденту Dni.Ru во время съемок сериала «Воронины», куда был приглашен на эпизодическую роль.

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Рассказал певец и о том, как растут пятилетняя Алла-Виктория и четырехлетний Мартин. «Я их оберегаю от публичной жизни. Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на «Новую волну», но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад.

Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь»,

– сообщил он.

Видео:

По словам Киркорова, его отпрыски под софиты не торопятся: «Дайте детям нормальной жизни! Пусть они вырастут и сами определят путь. У нас есть подрастающее звездное поколение: Гном Гномыч у Рудковской с Плющенко, у Ани Лорак София, моя крестница, тоже рвется на сцену.

А мои пусть пока в студии где-нибудь потанцуют, где-нибудь поучатся и сами выберут путь, а не так, чтобы их папа толкал на сцену.

Захотят выбрать этот путь – они это сделают, я мешать не буду. Не захотят – тоже не буду».

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Фото: Филипп Киркоров выступил в Риге с новым шоу "Я"0

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