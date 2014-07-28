15 гениальных способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер

Все, пожалуй, хотят жить в уютном и красивом доме. Но порой интерьер портят некоторые детали, которые всегда на виду. Они вроде бы нужны в повседневной жизни, но обстановку жилища нисколько не красят. Речь идет о разного рода проводах, вентиляционных решетках, розетках, корзинах для белья и т. д.
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Вот лишь 15 идей, которые помогут с умом и без лишних трат преобразить интерьер вашего дома.
1. Мусорную корзину можно спрятать в один из кухонных шкафчиков
Фото из Instagram:
2. Вентиляционную решетку в ванной можно заменить на декоративную
Фото из Instagram:
3. Холодильник можно оклеить красивой липкой лентой
Фото из Instagram:
4. Перелейте жидкое мыло в специальную красивую емкость, идеально вписывающуюся в ваш интерьер
Фото из Instagram:
5. Миски для питомцев можно спрятать в выдвижном ящике шкафчика
Фото из Instagram:
6. Wi-Fi роутер можно спрятать в красивую коробочку
Фото из Instagram:
7. Украсить интерьер можно с помощью цветных проводов и лампочек. Идеально для детской!
Фото из Instagram:
8. Из обычной ветки дерева можно соорудить вешалку для одежды
Фото из Instagram:
9. Корзину для белья прячем в шкафчик
Фото из Instagram:
10. Декоративные заглушки для розеток добавят интерьеру непринужденности и оригинальности
Фото из Instagram:
11. Мелкие детали можно спрятать в такую «книгу»
Фото из Instagram:
12. Включите воображение, и даже скучный кабель превратится в произведение искусства!
Фото из Instagram:
13. Поместите все кухонные гаджеты в один шкафчик
Фото из Instagram:
14. Обувь можно хранить под лестницей. Практично!
Фото из Instagram:
15. Рулон с бумажными полотенцами можно хранить в такой нише
Фото из Instagram:
А какая идея приглянулась вам?
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