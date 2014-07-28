15 гениальных способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер

Все, пожалуй, хотят жить в уютном и красивом доме. Но порой интерьер портят некоторые детали, которые всегда на виду. Они вроде бы нужны в повседневной жизни, но обстановку жилища нисколько не красят. Речь идет о разного рода проводах, вентиляционных решетках, розетках, корзинах для белья и т. д.

Вот лишь 15 идей, которые помогут с умом и без лишних трат преобразить интерьер вашего дома.

1. Мусорную корзину можно спрятать в один из кухонных шкафчиков

Фото из Instagram:

2. Вентиляционную решетку в ванной можно заменить на декоративную

Фото из Instagram:

Bathroom vent cover. #ventcover #hvac #decor A post shared by Vent and Cover (@ventandcover) on Jul 28, 2014 at 11:09am PDT

3. Холодильник можно оклеить красивой липкой лентой

Фото из Instagram:

Adesivar a geladeira pode fazer toda a diferença na sua cozinha, solução simples e acessível #designismos #dicasdedecoracao A post shared by Designismos (@designismos) on Apr 14, 2016 at 8:08am PDT

4. Перелейте жидкое мыло в специальную красивую емкость, идеально вписывающуюся в ваш интерьер



Фото из Instagram:

5. Миски для питомцев можно спрятать в выдвижном ящике шкафчика

Фото из Instagram:

Tired of your pet’s food scattered on the floor? Try building this PAWesome food station. #HomeHack from #Magtek #HomeOrganization A post shared by Magtek Mechanical (@magtekmechanical) on Apr 26, 2015 at 11:25am PDT

6. Wi-Fi роутер можно спрятать в красивую коробочку

Фото из Instagram:

#HomeHack from #Magtek: Hide your router in storage boxes. A post shared by Magtek Mechanical (@magtekmechanical) on Feb 8, 2015 at 10:30am PST

7. Украсить интерьер можно с помощью цветных проводов и лампочек. Идеально для детской!

Фото из Instagram:

8. Из обычной ветки дерева можно соорудить вешалку для одежды

Фото из Instagram:

9. Корзину для белья прячем в шкафчик

Фото из Instagram:

10. Декоративные заглушки для розеток добавят интерьеру непринужденности и оригинальности

Фото из Instagram:

🙊 Plugtail by Lufdesign. A post shared by Kilian, Rap Artist. (@kilianonline) on Mar 30, 2016 at 11:04pm PDT

11. Мелкие детали можно спрятать в такую «книгу»

Фото из Instagram:

Tired of looking at routers and plugs? Use old book spines to make a hidden compartment #HomeHacks from #Magtek A post shared by Magtek Mechanical (@magtekmechanical) on Apr 20, 2015 at 12:16pm PDT

12. Включите воображение, и даже скучный кабель превратится в произведение искусства!

Фото из Instagram:

13. Поместите все кухонные гаджеты в один шкафчик

Фото из Instagram:

If your kids dream about being sneaky detectives, hide appliances in drawers for more counter room and a mysterious case that ends with a smoothie and toast. ----------------------------------------------------------Tag your photos #ArtOfHome for a chance to be featured A post shared by Kenmore (@kenmoreappliances) on Jun 4, 2015 at 3:53pm PDT

14. Обувь можно хранить под лестницей. Практично!

Фото из Instagram:

Tired of shoes scattered around the house? Build drawers into your stairs for more organization. #DIY from #Magtek A post shared by Magtek Mechanical (@magtekmechanical) on May 10, 2015 at 11:30am PDT

15. Рулон с бумажными полотенцами можно хранить в такой нише

Фото из Instagram:

#HomeHack from Magtek: Turn those fake drawers into something #functional A post shared by Magtek Mechanical (@magtekmechanical) on Feb 19, 2015 at 6:00am PST

А какая идея приглянулась вам?

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