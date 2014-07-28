15 гениальных способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер

 

Фото: instagram.com/magtekmechanical

Все, пожалуй, хотят жить в уютном и красивом доме. Но порой интерьер портят некоторые детали, которые всегда на виду. Они вроде бы нужны в повседневной жизни, но обстановку жилища нисколько не красят. Речь идет о разного рода проводах, вентиляционных решетках, розетках, корзинах для белья и т. д.

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Вот лишь 15 идей, которые помогут с умом и без лишних трат преобразить интерьер вашего дома.

1. Мусорную корзину можно спрятать в один из кухонных шкафчиков

Фото из Instagram:

2. Вентиляционную решетку в ванной можно заменить на декоративную

Фото из Instagram:

Bathroom vent cover. #ventcover #hvac #decor

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3. Холодильник можно оклеить красивой липкой лентой

Фото из Instagram:

4. Перелейте жидкое мыло в специальную красивую емкость, идеально вписывающуюся в ваш интерьер

Фото из Instagram:

5. Миски для питомцев можно спрятать в выдвижном ящике шкафчика

Фото из Instagram:

6. Wi-Fi роутер можно спрятать в красивую коробочку

Фото из Instagram:

#HomeHack from #Magtek: Hide your router in storage boxes.

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7. Украсить интерьер можно с помощью цветных проводов и лампочек. Идеально для детской!

Фото из Instagram:

8. Из обычной ветки дерева можно соорудить вешалку для одежды

Фото из Instagram:

9. Корзину для белья прячем в шкафчик

Фото из Instagram:

10. Декоративные заглушки для розеток добавят интерьеру непринужденности и оригинальности

Фото из Instagram:

🙊 Plugtail by Lufdesign.

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11. Мелкие детали можно спрятать в такую «книгу»

Фото из Instagram:

Tired of looking at routers and plugs? Use old book spines to make a hidden compartment #HomeHacks from #Magtek

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12. Включите воображение, и даже скучный кабель превратится в произведение искусства!

Фото из Instagram:

13. Поместите все кухонные гаджеты в один шкафчик

Фото из Instagram:

14. Обувь можно хранить под лестницей. Практично!

Фото из Instagram:

Tired of shoes scattered around the house? Build drawers into your stairs for more organization. #DIY from #Magtek

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15. Рулон с бумажными полотенцами можно хранить в такой нише

Фото из Instagram:

#HomeHack from Magtek: Turn those fake drawers into something #functional

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А какая идея приглянулась вам?

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