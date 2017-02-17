Десять вещей, которым не место в доме у женщины

Ваш дом может рассказать о вас куда больше, чем вы можете себе представить. Детали интерьера не только выдают вашим гостям моменты, которые вы, возможно, хотели бы скрыть, но и задают весь тон вашей повседневной жизни.
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Лучшие современные дизайнеры назвали предметы, которые буквально уродуют любую квартиру.
1. Чрезмерное количество рюшей и оборок.
Рюши, кружевные скатерти, розовые подушечки и оборочки на шторах делают ваш интерьер устаревшим и как минимум странным.
2. Мягкие игрушки (особенно на кровати). Плюшевые медвежата, зайчики и прочие милые мохнатики могут вызывать у вас множество сентиментов. У каждого из нас есть трогательные воспоминания, связанные с любимой игрушкой, однако именно там им и место. В воспоминаниях.
3. Вдохновляющие цитаты на стенах. Даже если это действительно мотивирует вас, со стороны это смотрится как крик о помощи. Ваши цели, мотивация и вдохновение – очень личные вещи. Отведите им укромный уголок или храните в блокноте.
4. Дешевое постельное белье.
Ни одна уважающая себя женщина не будет экономить на постельном белье. Женщина должна спать как королева.
5. Косметика и продукты личной гигиены на каждом шагу. Несомненно, все эти вещи необходимы и есть в каждом доме. Однако очень неприятно натыкаться на них взглядом в прихожей, ванной и на каждой второй полке. Отведите своим косметическим принадлежностям отельное место в ванной и следите за порядком.
6. Полка с безделушками. В этом пристанище для отверженных и бесполезных вещей находят себе место статуэтки, сувениры, декоративные свечи и открытки, подаренные вам тетей на 15-летие. Просто избавьтесь от этого пылесборника!
7. Семейные фотографии у кровати. Ели вы не враг своей сексуальной жизни, уберите их из спальни.
8. Изобилие фотографий питомца. Кто не любит котиков и песиков? Они действительно очень милые и делают нашу жизнь лучше.
Но если вы не хотите прослыть сумасшедшей кошатницей, перестаньте оклеивать дом фотографиями своего кота.
9. Коллекция кукол. Это вы знаете их по именам, а вот для ваших гостей они выглядят как минимум жутко.
10. Непарная мебель. Разные по стилю предметы мебели выдают дурной вкус хозяйки дома.
Просто избавьтесь от этих вещей, и вы заметите, как в вашем доме станет намного светлее, просторнее и легче дышать!Еще по этой теме