Чудо по имени Лиза: Алла Пугачева застала дочь врасплох

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: Sputnik/Scanpix

Примадонна российской эстрады крайне редко балует своих фанатов снимками наследников. Но каждый раз поклонники живо реагируют на семейные кадры из жизни звезды. На сей раз Алла Борисовна разместила трогательную фотографию младшей дочери, принимающей ванну.

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Алла Пугачева и Максим Галкин все свое свободное время посвящают воспитанию трехлетних Гарри и Лизы. Дети знаменитостей уже не раз становились чуть ли не главными звездами Рунета. Зажигательные танцы малышей и их яркие выступления на камеру были предметом бурного обсуждения.

Алла Борисовна старается отгородить посторонних людей от своей семьи, но иногда позволяет себе делиться забавными моментами из жизни наследников.

На этот раз Примадонна запечатлела свою младшую дочь Лизу. На фотографии девочка купается в ванне с синим ведерочком в руках. Судя по выражению лица малышки, она чем-то сильно увлечена. Алла Борисовна не могла оставить такой кадр без внимания, поэтому с успехом воспользовалась моментом. «Чудо по имени Лиза», - кратко прокомментировала снимок Пугачева.

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Поклонники не могли не отреагировать на увиденное. Они завалили Аллу Борисовну комплиментами в адрес ее младшей дочери. Большинство выразили мнение, что девочка давно не появлялась в фотопотоке знаменитости. Они искренне рады, что Пугачева выложила эту трогательную фотографию.

Фото из Instagram:

Чудо по имени ЛИЗА.

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Для пользователей Сети Лиза остается одним из самых ярких детей знаменитостей. Подписчики не скрывают своей симпатии к юной любимице публики. На их взгляд, в малышке заложены невероятная харизма и артистизм, которые в будущем обязательно помогут ей.

«Действительно, чудо. Ангелочек!», «Какая она сладкая. Прелесть!», «Я не могу, у вас такая красавица растет. Она так светится, слов нет!»,

«Маленькая нимфа, ей бы арфу в руки, был бы маленький ангел», - поделились мнением подписчики Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин0

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