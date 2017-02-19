Яблоки февраля: зимние латвийские сорта - кладезь витаминов

В нашем Музее природы представлены более 200 сортов латвийских яблок и груш, прекрасно сохранившихся до весны. Яблоки - красивые, крупные, аппетитные на вид - в выставочном зале музея можно не только рассмотреть, но и продегустировать. Отведать на выставке можно более 30 наших зимних сортов.

Ах, какой вкусный яблочный дух в эти дни в выставочном зале в Музее природы! И до чего же красивы выложенные в корзинках и блюдах плоды местных яблок и груш.

Среди более 200 зимних сортов плодовых деревьев немало тех, что выведены латвийскими селекционерами или же адаптированы к нашему климату за последние двадцать лет.

Организована выставка совместно с Латвийским институтом плодоводства. И большая часть сортов, представленных в музее, выращены в садах Добеле и Пуре. Многие посетители приходят не только красотой румяных плодов полюбоваться, но и выбрать сорта для собственного сада. Садоводам-любителям были адресованы несколько лекций в рамках выставки: какие деревья наименее подвержены болезням, как сохранить урожай, как ухаживать за садом.

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Буквально за день до открытия выставки в Музее природы латвийские садоводы-селекционеры были отмечены за вклад в науку -

монография «Плодоводство», выпущенная коллективом из 30 авторов, признана самым значительным трудом, посвященным садоводству за последние пятьдесят лет.

Тысячи людей едут в Добеле, чтобы купить саженцы для сада. Есть коммерческие сады, для которых выведены особые сорта. Но для большинства латвийцев сад или пара яблонь у дома - это все-таки нечто большее, чем место, где вызревают фрукты.













































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Яблоко - не просто сочный фрукт и кладезь витаминов, сохраняющий свои полезные свойства до самой весны. Есть у яблок уникальные целебные свойства, они незаменимы в диетологии и косметологии. Ходишь по выставке и просто диву даешься - неужели это все и выращено, и сохранено в столь хорошей кондиции до самой весны здесь, у нас в Латвии?

И если умеем и выводить прекрасные сорта, и выращивать плоды, и хранить урожаи, то почему в магазинах у нас яблоки все больше польские или голландские?

В воскресенье, 19 февраля, выставка работает последний день и открыта с 10.00 до 17.00. Яблоки нескольких сортов на выставке можно купить, также как и цукаты, сиропы, натуральный яблочный уксус и прочие вкусняшки из яблок.

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