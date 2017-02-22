6 вещей в доме, которые приносят неудачу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by FTD Florists

Если вы суеверный человек, то всегда найдете повод для переживания. Это сложно, ведь вы обращаете внимание на любые мелочи, которые вас окружают. И все же нельзя осуждать такое отношение к жизни. Раз уж вас суеверия так заботят, то мы расскажем вам о 6 предметах в вашем доме, которые могут принести неудачу. Оглянитесь по сторонам!

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1. Кактусы. Фэн-шуй гласит, что все растения с шипами и колючками (кроме роз) приносят в дом отрицательную энергию и невезение.

2. Мертвые растения. Во-первых,

вам нужно следить за тем, чтобы ваши растения не сохли, а пропавшие листочки — сразу выбрасывать. Во-вторых, не стоит украшать квартиру искусственными цветами.

Это тоже источник негативной энергетики.

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3. Зеленые стены. Здесь все упирается в историю. Когда-то ученые использовали мышьяк, чтобы сделать зеленые обои. Во влажном состоянии они стали вырабатывать ядовитый газ, который отравил людей. С тех пор считается, что зеленые стены — к неудачам.

4. Пустые кресла-качалки. Ирландцы считают, что пустое кресло-качалка приглашает незваных духов, чтобы те пришли и сидели в нем. Если кресло качается само по себе, то они уже поселились в доме.

5. Черные двери. Только если они не обращены на север. В ином случае они влекут за собой невезение.

6. Старый календарь. Фольклор гласит, что

отображение неправильного года, месяца или дня укорачивает жизнь. Нельзя зацикливаться на прошлом и останавливать время. Это же касается и неидущих часов.

Если для вас суеверия имеют значение, то прислушайтесь к этим советам и постарайтесь исправить недочеты в вашем доме!

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