Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену

Сергей Лазарев
 

Сергей Лазарев. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Певец Сергей Лазарев, два с половиной года скрывавший своего ребенка, вывел сына на сцену перед концертом в Петербурге. Фото трогательного момента артист разместил на своей странице в Instagram.

После того, как общественность узнала о том, что у Сергея Лазарева есть сын, певец перестал прятать мальчика. Теперь артист берет Никиту с собой на гастроли, а перед петербургским концертом даже позволил малышу побегать по сцене.

Instagram

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Фотографию наследника на фоне декораций Лазарев сопроводил подписью: «Лазарев-Младший инспектирует сцену. К концерту всё готово», добавив к ней хэштеги, намекающие, что судьба мальчика уже решена – Никита будет певцом, как папа.

Как писали ранее, о том, что у Лазарева есть сын стало известно в конце декабря 2016 года. Артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь. Папарацци сняли Сергея во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с исполнителем – маленький мальчик и, очевидно, его мама. Позже выяснилось, что малыша зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.

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