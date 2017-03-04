Мать 5 детей усыновила 3 малышей умершей соседки! Вскоре к ней пришли…

Соседок Тишу и Одри связывало лишь поверхностное знакомство, поэтому когда однажды Одри попросила Тишу приютить у себя на ночь ее троих детей, женщина немного удивилась. Однако будучи матерью пятерых детей, она сразу же согласилась. Тем более что соседка объяснила: она вынуждена провести ночь в больнице в целях обследования. В тот момент Тиша даже не подозревала, что вскоре ее жизнь кардинально изменится.
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- Сандра Буллок и еще 5 звезд, которые усыновили детей 28 июля 2013 г.
Одри вернулась домой совершенно убитая горем. Врачи обнаружили у нее рак желудка второй степени!
Беда очень сблизила женщин. Тиша во всем поддерживала Одри и стала единственной опорой для матери-одиночки.
Одри понимала, что ее дни сочтены, но больше всего ее беспокоило не собственное будущее, а судьба троих детей. Перед смертью она попросила Тишу с мужем стать опекунами ее малышей.
Тиша, которая выросла в детдоме, как никто другой знала, что предстоит пережить детям после смерти матери. Женщина уже успела проникнуться любовью к троим чужим малышам. К тому же дети сразу подружились между собой.
Несмотря на то, что семейство Бошемин не отличалось зажиточностью, а их дом и без того едва вмещал семерых человек, супруги пошли на отчаянный шаг:
после смерти Одри они усыновили всех ее детишек.
Так из двух семей получилась одна большая. Новые родители окружили приемных малышей неимоверной добротой, заботой и поддержкой, а их дети охотно поделились своими спальнями, гардеробами и ванными комнатами с новоиспеченными сестрами и братом. Однако дети взрослели, и жить в такой тесноте им было не очень комфортно. В тесном доме не могло быть и речи о личном пространстве: кто-то спал на кухне, кто-то — в коридоре…
В один прекрасный день в дверь Тиши постучали. Узнав историю этой героической женщины, местный телеканал решил сделать семье сюрприз.
Бошемины давно мечтали разделить одну детскую на две небольшие спальни, и телеканал вызвался помочь им в этом.
Фото: скриншот видео
На несколько дней семейство поселилось в отеле, а в их доме закипела работа. Конечно, установкой одной стены дело не ограничилось: лучшие дизайнеры и инженеры разработали совершенно новый интерьер дома, в котором нашлось место каждому! Когда семья вошла в обновленное жилище, у них просто пропал дар речи.
Даже в самых смелых своих мечтах Бошемины не могли представить себе такого. Малыши плакали от счастья и не могли нарадоваться своим новым спальням.
Родители восхищались функциональной гостиной и кухней. Только посмотрите, как изменился их дом!
Видео:
Но и это еще не все. Телеканал подарил семейству годовой сертификат на бесплатную покупку продуктов, а 18-летнему сыну выделили деньги на приобретение собственного жилья!
Когда супруги Бошемин взялись приютить у себя троих осиротевших малышей, они и думать не могли ни о какой личной выгоде.
Именно эта самоотверженность и расположила к себе людей! На пожертвования простых горожан и деньги меценатов эта семья получила подарок, о котором не могла даже мечтать!
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