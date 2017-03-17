Coccodrillo – новая коллекция качественной и модной детской одежды уже в магазинах!

 

Фото: пресс-фото

Торговая марка одежды для детей Coccodrillo появилась на рынке Латвии более 11 лет назад. За это время бренд Coccodrillo стал в Латвии очень популярным благодаря качеству, дизайну и практичности коллекций.

Сейчас детскую одежду Coccodrillo в широком ассортименте можно приобрести в таких магазинах, как KidzOne, Baby City Toy City, Cipollino. Торговая марка хорошо известна и на мировом рынке. Компания занимается экспортом одежды в Германию, Португалию, на Кипр, вСаудовскую Аравию и даже Бразилию.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Наша одежда для современных, модных родителей, стремящихся дать своему ребенку самое лучшее.

Коллекция предназначена для детей от рождения и до подросткового возраста.

При создании новых коллекий основное внимание уделяется безопасности и удобству одежды, учитывая модные тенденции каждого сезона.

Стоит отметить, что в производстве одежды Coccodrillo используются натуральные материалы, не вызывающие аллергию и раздражения.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Широкий ассортимент ярких коллекций включает в себя не только одежду для праздников и повседневного спроса, но и купальники, аксессуары и обувь. Все это буквально дает возможность одеть ребенка с головы до ног. Дизайнеры компании всегда с большой радостью готовы дарить ребятишкам и их родителям позитивные впечатления, удивляя их каждый раз новой моделью, так непохожей на уже созданную ими.

Фото: пресс-фото

Мы убеждены, что Ваши ожидания оправдаются.

Коллекция детской одежды Coccodrillo

Фото: Коллекция детской одежды Coccodrillo

Одежду фирмы Coccodrillo найдете в магазинах:

Фото: лого

ул. Бривибас, 372, т/ц «Alfa»
ул. Лиелирбес, 29, т/ц «Spice»
ул. Иерикю, 3, т/ц «Domina Shopping»
ул. Мукусалас, 71, т/ц «Rīga Plaza»
Лиепая, ул. Лиела, 13, т/ц «Kurzeme»
Даугавпилс, ул. Ригас, 9, т/ц «Solo»

Фото: лого

Стацияс лаукумс, 2, т/ц «Origo»
Елгава, ул. Ригас, 11a, т/ц «Valdeka»
Елгава, ул. Дриксас, 4, т/ц «Pilsētas pasāža»»

Фото: лого

ул. M. Ренценю, 1, т/ц «Atrium Azur»

Курземес проспектс, 3, Иманта


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