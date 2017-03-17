Coccodrillo – новая коллекция качественной и модной детской одежды уже в магазинах!

Торговая марка одежды для детей Coccodrillo появилась на рынке Латвии более 11 лет назад. За это время бренд Coccodrillo стал в Латвии очень популярным благодаря качеству, дизайну и практичности коллекций.

Сейчас детскую одежду Coccodrillo в широком ассортименте можно приобрести в таких магазинах, как KidzOne, Baby City Toy City, Cipollino. Торговая марка хорошо известна и на мировом рынке. Компания занимается экспортом одежды в Германию, Португалию, на Кипр, вСаудовскую Аравию и даже Бразилию.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Наша одежда для современных, модных родителей, стремящихся дать своему ребенку самое лучшее.

Коллекция предназначена для детей от рождения и до подросткового возраста.

При создании новых коллекий основное внимание уделяется безопасности и удобству одежды, учитывая модные тенденции каждого сезона.

Стоит отметить, что в производстве одежды Coccodrillo используются натуральные материалы, не вызывающие аллергию и раздражения.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Широкий ассортимент ярких коллекций включает в себя не только одежду для праздников и повседневного спроса, но и купальники, аксессуары и обувь. Все это буквально дает возможность одеть ребенка с головы до ног. Дизайнеры компании всегда с большой радостью готовы дарить ребятишкам и их родителям позитивные впечатления, удивляя их каждый раз новой моделью, так непохожей на уже созданную ими.

Фото: пресс-фото

Мы убеждены, что Ваши ожидания оправдаются.







































Aizvērt Коллекция детской одежды Coccodrillo Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Одежду фирмы Coccodrillo найдете в магазинах:

Фото: лого

ул. Бривибас, 372, т/ц «Alfa»

ул. Лиелирбес, 29, т/ц «Spice»

ул. Иерикю, 3, т/ц «Domina Shopping»

ул. Мукусалас, 71, т/ц «Rīga Plaza»

Лиепая, ул. Лиела, 13, т/ц «Kurzeme»

Даугавпилс, ул. Ригас, 9, т/ц «Solo»

Фото: лого

Стацияс лаукумс, 2, т/ц «Origo»

Елгава, ул. Ригас, 11a, т/ц «Valdeka»

Елгава, ул. Дриксас, 4, т/ц «Pilsētas pasāža»»

Фото: лого

ул. M. Ренценю, 1, т/ц «Atrium Azur»

Курземес проспектс, 3, Иманта