Какой крепыш! Собчак и Виторган показали сына

Ксения Собчак и Максим Виторган
 

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: TASS/Scanpix

Сыну 35-летней российской телеведущей и журналиста Ксении Собчак и 44-летнего актера Максима Виторгана на днях исполнится четыре месяца. Судя по видео, которым знаменитые родители поделились с подписчиками в Сети, Платон растет настоящим крепышом.

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«Мне тут накануне рассказали, что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео.

Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня;-)))»

- с присущим ему чувством юмора подписал коротенькое видео гордый папа.

При этом Максим подобрал к трогателным кадрам с сыном в главной роли забавное музыкальное сопрорвождение.

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Не удивительно, что комментаторы тут же бросились строчить восторженные и сентиментальные отзывы: «Вот у нас тоже так было! Папа больше информации в Сети сливал о сыне, чем я! Ох уж эти сентиментальные папки и детские сладкие попки», «Какая прелесть!», «Будущий олимпийский чемпион!!! Будет круче Алксандра Попова»,

«Фамильное сходство налицо!!!», «Ох как же я люблю, когда они такие пухленькие, и мой такой же был, вспоминаю - и улыбка на лице»,

«Какая фигура у парня))))», «Это ваш? Крупненький красавчик!», «Такой уже большой! Здоровья вам».

Действительно милейшее видео! Смотрите сами...

Видео:

Напомним, Ксения Собчак впервые стала мамой 18 ноября прошлого года.

Она родила сына своему супругу Максиму Виторгану в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино».

Материнство очень изменило российскую знаменитость, чему несказанно рады ее родные и многочисленные поклонники.

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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