10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права

Мама на то и мама, чтобы быть всегда правой!
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Семейные правила — это мощная сила, которая в высшей степени влияет на жизнь семьи. Все, что относится к распределению денег, обязанностей, времени — это правила, которые хорошо известны в домашнем кругу, они не раз произносились вслух и доведены до сведения каждого.
В настоящей семье большую роль играет мама. На ее хрупких плечах держится весь семейный комфорт.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что в семье мама - самая главная!
Семейный устав:
1. Мама права.
2. Несмотря ни на что, мама все равно права.
3. Мама не кричит — она обращает внимание на важные вещи.
4. Мама не ругается — она советует.
5. Мама не пилит — она акцентирует детали.
6. Мама не спорит — она объясняет ситуацию.
7. Мама не висит в Интернете — она идет в ногу со временем.
8. Мама не валяется на диване — она медитирует.
9. Мама не бездельничает — она расслабляется.
10. Мама всегда главнее папы.
Дополнительно:
* Если папа утверждает, что он главный — смотри пункт 10 выше.
* Мама не наказывает – она учит.
* Мама не лупит – она воспитывает.
* Мама не трындит по телефону – она осуществляет информационный обмен на актуальные темы.
* Мама не скандалит – она эмоционально выражает заинтересованность.
* Мама не забила на готовку – она заботится о вашей фигуре.
* Мама не лишает права выбора – она указывает единственно правильное решениеЕще по этой теме