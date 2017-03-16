10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Мама на то и мама, чтобы быть всегда правой!

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Семейные правила — это мощная сила, которая в высшей степени влияет на жизнь семьи. Все, что относится к распределению денег, обязанностей, времени — это правила, которые хорошо известны в домашнем кругу, они не раз произносились вслух и доведены до сведения каждого.

В настоящей семье большую роль играет мама. На ее хрупких плечах держится весь семейный комфорт.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что в семье мама - самая главная!

Семейный устав:

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1. Мама права.

2. Несмотря ни на что, мама все равно права.

3. Мама не кричит — она обращает внимание на важные вещи.

4. Мама не ругается — она советует.

5. Мама не пилит — она акцентирует детали.

6. Мама не спорит — она объясняет ситуацию.

7. Мама не висит в Интернете — она идет в ногу со временем.

8. Мама не валяется на диване — она медитирует.

9. Мама не бездельничает — она расслабляется.

10. Мама всегда главнее папы.

Дополнительно:

* Если папа утверждает, что он главный — смотри пункт 10 выше.

* Мама не наказывает – она учит.

* Мама не лупит – она воспитывает.

* Мама не трындит по телефону – она осуществляет информационный обмен на актуальные темы.

* Мама не скандалит – она эмоционально выражает заинтересованность.

* Мама не забила на готовку – она заботится о вашей фигуре.

* Мама не лишает права выбора – она указывает единственно правильное решение

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