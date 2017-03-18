11-летняя беременная девочка претендует на звание самой юной мамы

В голове не укладывается, но это факт - британская полиция расследует дело 11-летней беременной девочки, которая может стать самой молодой мамой в стране, сообщает The Independent.

В интересах следствия ни имя, ни какие-либо другие сведения о девочке не разглашаются.

Известно только, что она должна родить в ближайшее время, а отец ребенка лишь несколькими годами старше своей избранницы,

пишет Mirror.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай беременности в столь юном возрасте. В 2014 году самой молодой мамой Великобритании стала 12-летняя жительница Лондона. Отцу малыша на тот момент было 13 лет.

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А 14 февраля 2017 года Тресса Миддлтон, которая в 2006 году считалась самой молодой матерью в Великобритании, объявила, что ждет второго ребенка от своего бойфренда. Об этом сообщило издание Metro.

Первенца она родила в 12-летнем возрасте после того, как была изнасилована старшим братом. Ее история получила широкую огласку,

а сама она написала книгу о пережитом.

История Трессы Миддлтон

































Aizvērt Индия: в 11 лет жена, в 14 - мать... Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







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