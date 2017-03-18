Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Evija Trifanova / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков в эти выходные вместе с супругой Иветой отмечает двухлетие сынишки Тома. Два года пробежали незаметно, и сегодня, 18 марта, наследник мэра задул две свечки на праздничном торте. Позравляем малыша и родителей!

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В честь такого радостного события Ушаков опубликовал в соцсети Facebook фотографию кудрявого именниника, который оседлал железного коня - наверное, подарок родителей.

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Пользователи тут же отреагировали, восхитившись очарованием мальчика и пожелав именнинику и его семье всего самого наилучшего. И мы присоединяемся. Расти здоровым, Том!

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Нил Ушаков и Ивета Страутиня

Фото: Нил Ушаков и Ивета Страутиня1

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