Нил Ушаков. Фото: Evija Trifanova / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков в эти выходные вместе с супругой Иветой отмечает двухлетие сынишки Тома. Два года пробежали незаметно, и сегодня, 18 марта, наследник мэра задул две свечки на праздничном торте. Позравляем малыша и родителей!