Мэр Риги Нил Ушаков в эти выходные вместе с супругой Иветой отмечает двухлетие сынишки Тома. Два года пробежали незаметно и сегодня, 18 марта наследник мэра задул две свечки на праздничном торте. Позравляем малыша и родителей!
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В честь такого радостного события, Ушаков опубликовал в соцсети Facebook фотографию кудрявого именниника, который оседлал железного коня, наверное, подарок родителей.
Пользователи тут же отреагировали и порадовались очарованию кудрявого мальчика, пожелав семье и именнинику всего самого наилучшего. И мы присоединяемся. Расти здоровым Том.
Toms Ušakovs. Vārdu akceptējusi gan latviešu, gan krievu vecmāmiņa :) Un liels paldies Rīgas Dzemdību nama kolektīvam pic.twitter.com/T1kR4STi8p— Nils Ušakovs (@nilsusakovs) March 20, 2015
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