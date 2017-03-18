Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Evija Trifanova / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков в эти выходные вместе с супругой Иветой отмечает двухлетие сынишки Тома. Два года пробежали незаметно и сегодня, 18 марта наследник мэра задул две свечки на праздничном торте. Позравляем малыша и родителей!

Еще по этой теме

В честь такого радостного события, Ушаков опубликовал в соцсети Facebook фотографию кудрявого именниника, который оседлал железного коня, наверное, подарок родителей.

Facebook

Реклама

Пользователи тут же отреагировали и порадовались очарованию кудрявого мальчика, пожелав семье и именнинику всего самого наилучшего. И мы присоединяемся. Расти здоровым Том.

Twitter

Нил Ушаков и Ивета Страутиня

Фото: Нил Ушаков и Ивета Страутиня1

Еще по этой теме
Нил Ушаков готовится к новой свадьбе?

Нил Ушаков готовится к новой свадьбе?

Ушаков + Страутиня: свадьбы не будет, ребенка - тоже!

Ушаков + Страутиня: свадьбы не будет, ребенка - тоже!

Страутиня откровенно рассказала об отношениях с Ушаковым

Страутиня откровенно рассказала об отношениях с Ушаковым


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad Hi-Tech

В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп Hi-Tech

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп

В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов Hi-Tech

В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов

На себя не похожа: Рудковскую высмеяли за искусственную красоту Showbiz

На себя не похожа: Рудковскую высмеяли за искусственную красоту

Рижанин просит о помощи: Неизвестно, сколько еще людей и собак п Новости

Рижанин просит о помощи: Неизвестно, сколько еще людей и собак п

Дети

Семья

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 