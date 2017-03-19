Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него

В 2002 году голливудская актриса Анджелина Джоли усыновила малыша из сиротского приюта в Камбодже, которого назвала Мэдоксом. Однако на днях объявился его родной отец, который теперь хочет увидеться с 15-летним подростком.
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После съемок в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», которые проходили в Камбодже, Анджелина Джоли настолько полюбила эту страну, что решила усыновить там своего первого ребенка.
Мать Мэдокса, которого изначально звали Ратом Виболом, умерла при родах, после чего ребенок оказался в сиротском приюте.
В марте 2002 года Мэдокс официально стал сыном Анжелины Джоли.
По словам актрисы, прежде чем усыновить мальчика, она убедилась в том, что у него нет матери. «
Я бы никогда не отобрала ребенка у мамы. Мне страшно даже представить, какие эмоции она могла бы испытать при этом»,
— заявила как-то экс-супруга Брэда Питта.
На днях выяснилось, что Мэдокс на самом деле не совсем сирота — его биологический отец жив и хочет увидеть своего ребенка.
51-летний директор одной из благотворительных организаций Маун Сарат заявил британскому изданию The Sun, что до сих пор по документам официально является папой мальчика. Чтобы не быть голословным, он предоставил бумаги в качестве доказательства журналистам.
«По документам он все еще мой сын. Она так и не разобралась с этим. Я был бы счастлив, если бы она больше никогда не появлялась в Камбодже»,
— сказал Сарат.Еще по этой теме