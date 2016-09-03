Трагедия в семье Кардашян: полуторагодовалый малыш внезапно умер

Недавнее ограбление Ким Кардашян в Париже ничто по сравнению с очередной трагедией, обрушившейся на семью сразу после этого. Племянник Канье Уэста - сын его двоюродного брата Рикки, более десяти лет работающего в звукозаписывающей компании Уэста GOOD Music, - скончался во сне.
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Главной причиной трагедии на данный момент называют синдром внезапной смерти, поскольку, как сообщают инсайдеры, малыш Эйвери не страдал никакими серьезными заболеваниями. О своем горе на странице в Instagram сообщил папа мальчика:
«Сегодня был худший день в моей жизни! Я потерял своего маленького парня и получил ангела! Отдыхай в раю!!! Я люблю тебя, мужичок».
Фото из Instagram:
Видео:
Убитая горем мама - супруга Рикки Эрика - тоже оставила полный любви и отчаяния, просто до мурашек по коже пробирающий трогательный пост в Сети: «Эта жизнь настолько несправедлива. Я люблю тебя всем своим существом, и с невероятной и невыносимой болью мне придется найти в себе силы жить без тебя.
Я благодарна этой жизни за то, что позволила почти 17 месяцев провести с тобой. Ты подарил мне такое большое счастье... Спасибо за твой смех, крепкие объятия и поцелуи.
Ты заботился обо мне так, как никто больше не мог. Мое сердце навсегда разбито. Я очень люблю тебя, твоя мама с тобой».
Фото из Instagram:
Ни для кого не секрет, что
члены клана Кардашян-Дженнер очень дружны и стараются всегда поддерживать близких в самых сложных жизненных ситуациях. Вот и теперь они вместе в трауре.
Не дай Бог такое пережить! Искренне соболезнуем. Пусть земля будет пухом этому очаровательному малышу, а родителям - найти как-то силы жить дальше...
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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