Трагедия в семье Кардашян: полуторагодовалый малыш внезапно умер

Недавнее ограбление Ким Кардашян в Париже ничто по сравнению с очередной трагедией, обрушившейся на семью сразу после этого. Племянник Канье Уэста - сын его двоюродного брата Рикки, более десяти лет работающего в звукозаписывающей компании Уэста GOOD Music, - скончался во сне.

Главной причиной трагедии на данный момент называют синдром внезапной смерти, поскольку, как сообщают инсайдеры, малыш Эйвери не страдал никакими серьезными заболеваниями. О своем горе на странице в Instagram сообщил папа мальчика:

«Сегодня был худший день в моей жизни! Я потерял своего маленького парня и получил ангела! Отдыхай в раю!!! Я люблю тебя, мужичок».

Фото из Instagram:

Today was the worst day of my life!! I lost my lil man and gained an angel! Rest in Paradise!!!! I love you man A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Mar 13, 2017 at 12:56pm PDT

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Видео:

You've taken a big piece of me with you! Your mom and I love you so much!! @erica.paige A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Mar 14, 2017 at 12:13pm PDT

Убитая горем мама - супруга Рикки Эрика - тоже оставила полный любви и отчаяния, просто до мурашек по коже пробирающий трогательный пост в Сети: «Эта жизнь настолько несправедлива. Я люблю тебя всем своим существом, и с невероятной и невыносимой болью мне придется найти в себе силы жить без тебя.

Я благодарна этой жизни за то, что позволила почти 17 месяцев провести с тобой. Ты подарил мне такое большое счастье... Спасибо за твой смех, крепкие объятия и поцелуи.

Ты заботился обо мне так, как никто больше не мог. Мое сердце навсегда разбито. Я очень люблю тебя, твоя мама с тобой».

Фото из Instagram:

A post shared by E (@erica.paige) on Oct 18, 2016 at 11:46pm PDT

Ни для кого не секрет, что

члены клана Кардашян-Дженнер очень дружны и стараются всегда поддерживать близких в самых сложных жизненных ситуациях. Вот и теперь они вместе в трауре.

Не дай Бог такое пережить! Искренне соболезнуем. Пусть земля будет пухом этому очаровательному малышу, а родителям - найти как-то силы жить дальше...

Фото из Instagram:

💯 A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Feb 28, 2017 at 3:43pm PST

Фото из Instagram:

Wakes up with smiles and crazy hair!!! A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Nov 18, 2016 at 9:55pm PST

Фото из Instagram:

My lil Pirate!! A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Nov 1, 2016 at 1:07pm PDT

Фото из Instagram:

Busy body!!! A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Sep 19, 2016 at 5:05pm PDT

Фото из Instagram:

I miss him so much!! My mini me!! A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Sep 2, 2016 at 9:54pm PDT

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