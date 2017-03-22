Это мальчик? В Сети обсуждают фото повзрослевшего сына Стаса Пьехи

В последнее время модель Наталья Горчакова редко размещает в Интернете фотографии своего сына, которого она родила от 36-летнего российского исполнителя Стаса Пьехи. На днях девушка решила сделать исключение в честь 3-летия Пети и опубликовала снимок подросшего мальчика на своей страничке в Instagram.

Отношения между Стасом Пьехой и Натальей Горчаковой остаются довольно напряженными, но, несмотря на это, пару объединяет общий сын Петр, которому на днях исполнилось 3 года. В честь этого события

певец опубликовал у себя в Instagram трогательное поздравление, а Наталья решила выложить фото повзрослевшего сына.

«Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Спасибо, что ты такой любознательный и активный и не даешь расслабиться», — написала девушка в микроблоге.

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Поклонники присоединились к поздравлениям Натальи: «Поздравляю, время летит! Красавчику здоровья и счастья!», «С Днем Рождения Петю! Пусть малыш растет здоровенький и счастливый!». При этом некоторые фолловеры решили обсудить внешность малыша, которого давно не видели:

«Счастья и здоровья малышу! Но почему прическа девичья?», «Совсем не похож на Стаса — копия мамы», «Такой большой уже стал, и весь в маму!».

Фото из Instagram:

Спасибо большое всем, кто поздравил! Эмоции переполняют🎉🙌🏼 Это прекрасное, сказочное чувство материнства, способное испепелить изнутри от переживаний и наполнить самой нежной любовью. Пусть всё сложится, а мы будем рядом, чтобы каждый день тысячи раз говорить, как сильно мы тебя любим и гордимся тобой💞#myPeter1 A post shared by Natalia Knyaginya (@knyaginya) on Mar 22, 2017 at 10:57pm PDT

Фото из Instagram:

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