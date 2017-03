Это мальчик? В Сети обсуждают фото повзрослевшего сына Стаса Пьехи

Спасибо большое всем, кто поздравил! Эмоции переполняют🎉🙌🏼 Это прекрасное, сказочное чувство материнства, способное испепелить изнутри от переживаний и наполнить самой нежной любовью. Пусть всё сложится, а мы будем рядом, чтобы каждый день тысячи раз говорить, как сильно мы тебя любим и гордимся тобой💞#myPeter1

A post shared by Natalia Knyaginya (@knyaginya) on Mar 22, 2017 at 10:57pm PDT