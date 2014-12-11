Личная жизнь Марии Максаковой: возлюбленные, дети, трагедии

Новость о том, что в Киеве убили 45-летнего экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, всколыхнула Интернет. Общественность обсуждает как причины трагедии, так и судьбу 39-летней вдовы Вороненкова, оперной певицы и также бывшего депутата российской Думы Марии Максаковой. По слухам, женщина, последовавшая за мужем на Украину, беременна в четвертый раз.

Помимо общего маленького 11-месячного сына от Дениса, у Марии есть еще двое детей от бывшего возлюбленного — 12-летний сын Илья и 8-летняя дочь Людмила.

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#НиколайБасков #МарияМаксакова A post shared by Nikolai Baskov fan - club (@nikolaibaskovfan) on Dec 10, 2014 at 6:17pm PST

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В одном из недавних интервью 39-летняя Мария Максакова заявила, что очень скучает по своим старшим детям, Илье и Людмиле, которые остались в России. Журналисты выяснили, что в данный момент наследники оперной дивы живут со своим отцом Владимиром Тюриным, который, по одной из версий, является заказчиком убийства экс-депутата.

Говорят, что и в предыдущих отношениях певица хлебнула горя.

Владимир Тюрин

В 2010 году Мария Максакова проникновенно рассказывала в одном из интервью, как красиво ухаживал за ней известный вор в законе и глава Братской ОПГ Владимир Тюрин: «Владимир повел себя так напористо и при том уважительно, с искренним обожанием, что просто не было спасения.













Aizvērt В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix







Он заранее обдумал буквально все подробности нашей будущей совместной жизни, а главное, сразу сказал, что хочет, чтобы я родила ему детей. Видно, мне польстила такая несокрушимая решительность, такое яркое мужское начало, и я не устояла».

Но всего через несколько месяцев Мария попыталась откреститься от отношений с Владимиром.

Скорее всего, она боялась не столько за политическую карьеру, сколько за жизнь — свою и детей, которых родила от криминального авторитета.

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Тюрин известен своим тяжелым характером и, по слухам, очень ревновал возлюбленную буквально ко всем окружавшим ее тогда мужчинам — от коллег по сцене до обычных приятелей.

Осенью 2010 года бизнесмена арестовали по обвинению в создании преступной группировки и отмыванию денег.

Друзья пары признавались, что Мария, у которой на руках были маленькие Илюша и Людочка, страшно переживала и сильно похудела. Пока Владимир находился под арестом, а его адвокаты доказывали, что бизнес у Тюрина исключительно легальный, Мария забрала детей и ушла.

Джамиль Алиев

Эффектная блондинка, набиравшая популярность и на оперной сцене, и в Госдуме (Мария участвовала в думских выборах в 2011 году от партии «Единая Россия» и победила) довольно скоро начала выходить в свет с сыном бакинского музыканта и дизайнером ювелирных украшений Джамилем Алиевым.

Однако Максакова не торопилась подтверждать этот роман, словно боялась привлекать внимание к своей личной жизни.

Отношения с Джамилем оказались совсем недолгими: по неизвестным причинам пара рассталась в конце 2012 года, и о мужчине с тех пор ничего не слышно. По слухам, вновь не обошлось без отца детей Марии, Владимира Тюрина. Поговаривают, что он пригрозил Алиеву, и тот благоразумно предпочел исчезнуть из жизни экс-подруги.

Денис Вороненков

Уже после трагических событий в Киеве журналистка «Московского комсомольца» Екатерина Сажнева рассказала о своих впечатлениях от встречи с Денисом и Марией в мае 2015 года. Тогда депутаты Госдумы всего несколько месяцев как поженились, но уже успели пройти через непростое испытание — Максакова потеряла детей. Мария не стала скрывать, что безумно переживала из-за обвинений мужа в мошенничестве, предъявленных ему московской прокуратурой, и невероятный стресс стал причиной того, что она не смогла выносить двойню.

В другом интервью сама Максакова откровенно призналась:

«Наша любовь сметала все на своем пути.

Денис не умеет врать. Несколько месяцев он принимал непростое решение: он был женат, у него хорошая семья, двое детей, как и у меня. Наверное, грех есть на мне. Наверное, это эгоистично, но я не могла по-другому. И я обязана сделать его счастливым после всего».

В апреле прошлого года судьба подарила Максаковой и Вороненкову шанс снова стать родителями, и на свет появился их общий сын Иван. Дениса не переставали преследовать и кредиторы, и судебные приставы. Но

оперная дива была готова пойти на любые жертвы ради супруга.

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В начале этого года мужчина принял решение переехать в Киев, и Максакова безоговорочно последовала за возлюбленным, чтобы поддержать его. Она оставила двоих старших детей в России, а маленького Ваню забрала с собой на Украину.

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