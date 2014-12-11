Личная жизнь Марии Максаковой: возлюбленные, дети, трагедии

Новость о том, что в Киеве убили 45-летнего экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, всколыхнула Интернет. Общественность обсуждает как причины трагедии, так и судьбу 39-летней вдовы Вороненкова, оперной певицы и также бывшего депутата российской Думы Марии Максаковой. По слухам, женщина, последовавшая за мужем на Украину, беременна в четвертый раз.
Помимо общего маленького 11-месячного сына от Дениса, у Марии есть еще двое детей от бывшего возлюбленного — 12-летний сын Илья и 8-летняя дочь Людмила.
В одном из недавних интервью 39-летняя Мария Максакова заявила, что очень скучает по своим старшим детям, Илье и Людмиле, которые остались в России. Журналисты выяснили, что в данный момент наследники оперной дивы живут со своим отцом Владимиром Тюриным, который, по одной из версий, является заказчиком убийства экс-депутата.
Говорят, что и в предыдущих отношениях певица хлебнула горя.
Владимир Тюрин
В 2010 году Мария Максакова проникновенно рассказывала в одном из интервью, как красиво ухаживал за ней известный вор в законе и глава Братской ОПГ Владимир Тюрин: «Владимир повел себя так напористо и при том уважительно, с искренним обожанием, что просто не было спасения.
Он заранее обдумал буквально все подробности нашей будущей совместной жизни, а главное, сразу сказал, что хочет, чтобы я родила ему детей. Видно, мне польстила такая несокрушимая решительность, такое яркое мужское начало, и я не устояла».
Но всего через несколько месяцев Мария попыталась откреститься от отношений с Владимиром.
Скорее всего, она боялась не столько за политическую карьеру, сколько за жизнь — свою и детей, которых родила от криминального авторитета.
Я давно потеряла всякий интерес к внутренней и внешней политики России. Но несмотря на это, я хочу выразить свои соболезнования Марии Максаковой-Игенбергс в связи с утратой мужа и отца её детей. Я не разделяю её выбор в сторону Киева. Более того, критично отношусь к её политической деятельности в целом, а также к деятельности её ныне покойного супруга, Дениса Вороненкова. Но! Мне действительно искренне жаль, что Мария Максакова-Игенберг, оказалась в такой страшной ситуации. Стать вдовой и матерью одиночкой находясь в стране в которой мягко говоря, небезопасно жить... это страшно! И уже неважно по чьей вине случилось то, что случилось. #мариямаксакова #денисвороненков #киев #украина
Тюрин известен своим тяжелым характером и, по слухам, очень ревновал возлюбленную буквально ко всем окружавшим ее тогда мужчинам — от коллег по сцене до обычных приятелей.
Осенью 2010 года бизнесмена арестовали по обвинению в создании преступной группировки и отмыванию денег.
Друзья пары признавались, что Мария, у которой на руках были маленькие Илюша и Людочка, страшно переживала и сильно похудела. Пока Владимир находился под арестом, а его адвокаты доказывали, что бизнес у Тюрина исключительно легальный, Мария забрала детей и ушла.
Джамиль Алиев
Эффектная блондинка, набиравшая популярность и на оперной сцене, и в Госдуме (Мария участвовала в думских выборах в 2011 году от партии «Единая Россия» и победила) довольно скоро начала выходить в свет с сыном бакинского музыканта и дизайнером ювелирных украшений Джамилем Алиевым.
Однако Максакова не торопилась подтверждать этот роман, словно боялась привлекать внимание к своей личной жизни.
Отношения с Джамилем оказались совсем недолгими: по неизвестным причинам пара рассталась в конце 2012 года, и о мужчине с тех пор ничего не слышно. По слухам, вновь не обошлось без отца детей Марии, Владимира Тюрина. Поговаривают, что он пригрозил Алиеву, и тот благоразумно предпочел исчезнуть из жизни экс-подруги.
Денис Вороненков
Уже после трагических событий в Киеве журналистка «Московского комсомольца» Екатерина Сажнева рассказала о своих впечатлениях от встречи с Денисом и Марией в мае 2015 года. Тогда депутаты Госдумы всего несколько месяцев как поженились, но уже успели пройти через непростое испытание — Максакова потеряла детей. Мария не стала скрывать, что безумно переживала из-за обвинений мужа в мошенничестве, предъявленных ему московской прокуратурой, и невероятный стресс стал причиной того, что она не смогла выносить двойню.
В другом интервью сама Максакова откровенно призналась:
«Наша любовь сметала все на своем пути.
Денис не умеет врать. Несколько месяцев он принимал непростое решение: он был женат, у него хорошая семья, двое детей, как и у меня. Наверное, грех есть на мне. Наверное, это эгоистично, но я не могла по-другому. И я обязана сделать его счастливым после всего».
В апреле прошлого года судьба подарила Максаковой и Вороненкову шанс снова стать родителями, и на свет появился их общий сын Иван. Дениса не переставали преследовать и кредиторы, и судебные приставы. Но
оперная дива была готова пойти на любые жертвы ради супруга.
Денис Вороненков убит.К сожалению,это было ожидаемо. Жаль его семью. Зря вы потешаетесь и злорадствуете над Максаковой ,это очень большое горе. И плясать на костях-скотство .Глава нашего государства В. Путин сегодня идет в Малый Театр на спектакль "Последняя жертва" В предыдущий раз во время его посещения театра был убит посол России в Турции. #вороненков #убийствовороненкова #убийство #мариямаксакова #максакова #украина #россия #путин #последняяжертва #малыйтеатр #убийство #владимирпутин #президентроссии #денисвороненко #страна #меняневзяли
В начале этого года мужчина принял решение переехать в Киев, и Максакова безоговорочно последовала за возлюбленным, чтобы поддержать его. Она оставила двоих старших детей в России, а маленького Ваню забрала с собой на Украину.Еще по этой теме