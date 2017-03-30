Почему нельзя освящать дом: 7 причин, о которых надо знать

Освящение дома — особый обряд, с помощью которого можно изменить жизнь к лучшему и защититься от негатива. Однако существуют причины, по которым этого делать не следует.

Часто мы слышим, что не освященный батюшкой дом — жилище дьявола, но так ли это? Ведь есть причины, по которым в силу обстоятельств этот ритуал проводить нельзя. Мнения на этот счет разделяются. Однако

все священнослужители единогласны в одном: там, где нет должной веры, не помогут ни освящение, ни иконы, ни церковные свечи.

Поэтому, прежде чем задумать освящение своего дома, обсудите свое решение с домочадцами и обязательно учитывайте их мнение на этот счет.

7 причин, по которым нельзя освящать жилище

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Причина первая — собака в доме. Многие священники считают помещение, в котором обитает собака, нечистым и отказываются освящать дом. Это связано с поверьем, что собака нарушает баланс энергии и оскверняет святыни и иконы, расположенные в доме. Многие считают, что освящать такие помещения бесполезно, ведь собака никуда не денется, а своим присутствием она сводит на нет все приложенные усилия.

Причина вторая — вещи с тяжелой энергетикой. Любой предмет несет в себе информацию. Она накапливается годами и может быть как положительной, так и отрицательной. Однако есть некоторые вещи, которые невозможно выбросить — это может быть какой-то памятный предмет, дорогой человеку. Вряд ли он захочет с ним расстаться, а на все уговоры чаще всего просто махнет рукой. Освящение — это избавление от негативной информации и как бы переписывание всей энергетики. Но

если у вас есть вещи очень старые, то удалить с них информацию практически невозможно. Именно поэтому дом не стоит освящать до тех пор, пока в нем находятся такие вещи.

Причина третья — некрещеные домочадцы. Дом, освященный батюшкой, не приблизит вас к религии и не даст вам никакой защиты, если вы не верите в происходящее. Тем более если в доме находится человек, который не является сторонником православия. В таких случаях ритуал освящения проводить не стоит из уважения к православной религии и ее канонам.

Причина четвертая — несогласие кого-то из домочадцев. Освящение помещения — дело сугубо добровольное и совершается лишь при согласии на то всех проживающих в доме.

Если кто-то отказывается от такого обряда, ссылаясь на различные причины, стоит повременить с освящением. Ведь неверие и неприятие этого действа не принесет ни счастья, ни комфорта остальным членам семьи.

Причина пятая — покойник в доме. Считается, что обряд освящения нельзя проводить, если в доме умер человек и не прошло сорока дней после его смерти. Обряд стоит совершать только после того, как душа отправится на Небеса и там предстанет перед Высшим Судом.

Причина шестая — присутствие в доме представителей другой религии или иного культа. Если в доме помимо православных проживают люди, поклоняющиеся другим богам, то ритуал точно проводить не стоит.

Конфликт вероисповеданий может стать камнем преткновения и спровоцировать разлад в семье. Поэтому вам следует заранее обговорить со своими домочадцами пользу проведения обряда освящения.

Причина седьмая — люди, практикующие магию. Если в вашем доме есть те, кто использует нехристианские обряды, а также предсказывает будущее, гадает на картах и всячески пытается изменить свою судьбу, то вряд ли освящение приведет к счастью. Все священники выступают против подобных занятий из-за того, что только Богу угодно вести нас дорогой жизни, и жизнь дана для того, чтобы прожить ее праведно, не используя уловок и ритуалов.

Таким образом, перед тем, как пойти на ответственный шаг и попросить Высшие Силы о защите своего дома, стоит учесть многие факторы. Помните, что этот ритуал не обязателен и несет сугубо индивидуальный характер. Если вы готовы к освящению, то обговорите с батюшкой все нюансы, чтобы потом у вас не возникало разногласий ни с ним, ни с вашей семьей.

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