Выставка «Детский мир 2017» на Кипсале - праздник для всей семьи!

На Кипсале открылась выставка для детей и родителей «Детский мир 2017», которая будет работать все выходные. Насладитесь праздником всей семьей!

Понаблюдай за трюками и выбери конструктор для себя!

Сегодня во всем мире расцвет переживают разнообразные конструкторы, помогающие детям развивать мышление, память и мелкую моторику пальцев. Конструкторы позволяют своими руками создавать трехмерные игрушки – дома, животных, растения, геометрические фигуры или абстрактные формы.

Дайте волю воображению! «Metal Earth», «MagMaster», «Magformers», «Plus Plus» и другие конструкторы на выставке можно будет не только осмотреть, но и испытать.

Здесь же эксперты конструирования будут демонстрировать шоу с хитроумными трюками!

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Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Современные прически для юных леди и джентльменов

Дети тоже хотят быть стильными! На выставке новой и современной прической обзавестись смогут и девчонки, и мальчишки.

Мастера профессионального салона красоты «Pastelle KIDS» не только предложат такую возможность, но и превратят стрижку и укладку в незабываемое приключение

– от классических стрижек, локонов и косичек до оригинальных причесок с покраской прядей лаком для самых смелых!

Фото: пресс-фото

Популярнейшие и новейшие коляски по хорошим ценам

Родители, в том числе и будущие, смогут выбрать детскую коляску от популярнейших производителей – «Tako» (Польша), «Lorelli» (Болгария), «ABC Design» (Германия), «Bebecar» (Португалия), «Emmaljunga» (Швеция), «Cosatto» (Великобритания), «Maxi-Cosi» (Голландия), «Mamas & Papas» (Великобритания), «Cybex» (Германия) и других. Будут доступны различные модели с широкой ценовой амплитудой, причем приглянувшуюся коляску можно будет приобрести на месте или заказать.

Фото: пресс-фото

Увлекательные приключения в Детском городке

Сыграть в большие напольные игры или в динамичную боевую игру «лазертаг» с интересными миссиями, испытать автотрассу и педальные машинки, своими руками сделать уникальную палочку и выдуть самый большой мыльный пузырь, смастерить деревянную игрушку или мозаику для Пасхи…

это и многое другое предложит испытать и сделать Детский городок. Интересно и полезно будет детям самых разных возрастов!

К тому же тут же рядом на Большой сцене своими песнями и танцами радовать маленьких и взрослых будут 1500 юных артистов со всей Латвии.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Приглашает крупнейшая в Балтии мастерская световых столов!

Выставка предоставит детям фантастическую возможность поработать в первой и крупнейшей в Балтии мастерской световых столов.

Более 20 световых мольбертов «JonEly» позволят каждому ощутить структуру сыпучих материалов, порисовать на люминесцентной поверхности,

а затем забраться в вигвам и понаблюдать, как причудливо отражается на стенах изменчивый свет песочных ламп. Прекрасное развлечение для маленьких и взрослых!

Фото: пресс-фото

Созданные в Латвии вещи для детей!

Латвия может заслуженно гордиться выдающимися брендами, качественно и со вкусом производящими для детей игрушки, одежду и текстильные товары, мебель, питание и аксессуары. «Petra», «EcoEmi», «Hebe», «ViKrEm», «Anvi AM», «Rūdolfs», «La Lina», «Wooly Organic», «Dip Dap», «NupNap», «Troll Smiltene», «Yappy Kids» - это лишь некоторые из отечественных производителей, которые продемонстрируют на выставке «Детский мир» свои новинки и лучшие товары!

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

В игровой форме все о безопасности

В этом году на выставке «Детский мир» также будет действовать Квартал безопасности, где

взрослые и юные посетители смогут в непринужденной атмосфере встретиться с полицейскими, пожарными, медиками, электриками и представителями других специальных служб.

Дети смогут примерить защитный костюм пожарного и взобраться на настоящую автоцистерну, посидеть на полицейском мотоцикле, на звуковом симуляторе послушать шум приближающегося поезда, освоить приемы реанимации, разыграть разнообразные ситуации и узнать немало полезного!

Фото: пресс-фото

Освойте первую помощь малышам!

Работники службы неотложной медицинской помощи на протяжении всех трех дней будут не только описывать и показывать приемы первой помощи в различных жизненных ситуациях, но и позволят каждому освоить их на практике. Кроме того, в воскресенье, 2 апреля,

медики проведут отдельное занятие на манекене младенца, чтобы все желающие, но в особенности будущие и молодые родители, твердо усвоили, как в критической ситуации оказать помощь ребенку в возрасте до 1 года.

Фото: пресс-фото

Время работы выставки «Детский мир 2017»:

- 1 апреля с 10.00 до 18.00,

- 2 апреля с 10.00 до 17.00.

Цена билетов: взрослым – 6 EUR, детям от 3 лет и школьникам – 3 EUR. Особо выгодные семейные билеты (на четверых человек всего 12 EUR) и билеты для студентов, пенсионеров и инвалидов. Стоянка легкового автомобиля около выставочного холла (без ограничения времени) – 4 EUR.

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