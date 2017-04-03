Конкурс для латвийских детских садов и начальных школ «Яркие стены - разноцветные дни»

Картина художницы Элиты Патмалниеце
 

Картина художницы Элиты Патмалниеце. Фото: пресс-фото

Бренд Vivacolor и колоритная художница Элита Патмалниеце приглашают латвийские детские сады и начальные школы с 3 по 24 апреля принять участие в конкурсе «Košas sienas – krāsainas dienas» (Яркие стены – разноцветные дни), создав увлекательные и творческие работы на тему «Разноцветные дни». По завершении конкурса победитель получит 130 литров краски серии Vivacolor Interior для обновления помещений, художница Элита Патмалниеце создаст настенную роспись, а пяти участникам из регионов Латвии достанутся поощрительные призы – 30 литров краски.

Инициатор кампании, представитель бренда Vivacolor Гатис Кулбергс отмечает: «Мы искренне рады, что уже в прошлом году, когда конкурс проходил первый раз, он получил большой отклик, и латвийские детские сады с интересом участвовали и присылали свои красочные и творческие работы.

В этом году мы решили предоставить возможность принять участие в конкурсе и начальным школам – ученикам 1-6-х классов.

Воспитанники детских садов и начальных школ проводят в учебных помещениях значительную часть своего дня, поэтому для них это отличная возможность улучшить среду вокруг себя, сделав ее более приятной и уютной».

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Одновременно художница Элита Патмалниеце подчеркивает: «В обществе укоренилось мнение, что помещения надо раскрашивать во множество разных оттенков, что отражается также в школах и детских садах. Принято считать, что это помогает развивать творческий настрой, однако, по-моему, все наоборот – чем меньшим количеством оттенков раскрашено помещение, тем больше места для фантазии.

В помещениях должны быть яркие и одновременно чистые и нейтральные цвета. Нет необходимости каждую стену окрашивать другим цветом.

Яркость помещению можно придать, выкрасив в сочный цвет одну стену, или же с помощью различных цветных элементов интерьера, в том числе произведений искусства на одной стене. Следует учитывать, что каждому ребенку близки свои цвета. Помещение надо создавать таким образом, чтобы в нем можно было черпать вдохновение и создавать его самому».

В прошлом году конкурс «Яркие стены – разноцветные дни» получил большой отклик среди детских садов – поступило 178 заявок или художественных работ. Главный приз – 130 литров краски серии Vivacolor Interior и настенную роспись от художницы Кристины Луизы Авотини получила группа «Knīpiņas un Knauķīši» Рижского дошкольного учреждения «Zīļuks». В свою очередь группа «Ezīši» 11-го дошкольного учреждения города Даугавпилса и дошкольная группа «Vācelīte» Яунсилавской основной школы получили поощрительные призы – 30 литров краски серии Vivacolor Interior для обновления помещений детского сада.

Прошлогодний конкурс «Яркие стены – разноцветные дни»

Воспитательница победившей в прошлом году детсадовской группы «Knīpiņas un Knauķīši» Илзе Рудака говорит: «Мы – очень подвижная, творческая и жизнерадостная группа. Участвуем в конкурсах, проектах, совершаем познавательные экскурсии и поездки, а также, конечно, предаемся художественному самовыражению или лепим, рисуем карандашами и красками. Поскольку в повседневной жизни мы часто вовлекаемся в разные авантюры, то подумали – почему бы не попробовать принять участие в конкурсе «Яркие стены – разноцветные дни»? Надо сказать, что

победа в конкурсе была не только приятной, но в то же время это заставило нас как следует собраться, ведь в обновлении помещений участвовали все родители.

Мы рады и победе в конкурсе, и проделанной работе – в целом мы обновили четыре помещения. Удалось полностью освежить окраску и стен, и потолков. Краска использовалась также и для других более или менее крупных ремонтных работ в учебном заведении. Я довольна, что вместе удалось так много сделать, и теперь наши будни стали красочнее и ярче, по крайней мере на 50 разных цветовых оттенков и нюансов!»

Конкурс «Яркие стены – разноцветные дни» будет проходить с 3 по 24 апреля 2017 года; его организует бренд красок Vivacolor. Принять участие в конкурсе могут все муниципальные и частные дошкольные учебные заведения, а также 1-6-е классы начальных школ.

Задание конкурса состоит в том, чтобы создать творческие работы на тему «Разноцветные дни», в которых будут показаны захватывающие и яркие дни из жизни участников.

Работу можно выполнять с использованием самых разных техник – это могут быть произведения визуального искусства и визуального пластического искусства (рисунки, картины, аппликации), мультимедийные (фото, видео) или литературные (стихи, эссе).

Победитель конкурса получит 130 литров дружественной для окружающей среды и безвредной для здоровья краски серии Vivacolor Interior для обновления помещений, в свою очередь пять участников из латвийских регионов получат поощрительные призы – 30 литров краски. Все победители получат также и малярные инструменты. В заключение художница Элита Патмалниеце разработает трафарет рисунка, который раскрасит вместе с воспитанниками детского сада или начальной школы и их учителями.



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