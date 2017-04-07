Детская игра с намеком на педофилию: полиция Эстонии бьет тревогу

Полиция эстонского города Пярнумаа вышла на след преступления сексуального характера против детей, когда до нее дошла информация о том, что в целом безопасная игра «Правда или дело» однажды вышла за рамки всяческих приличий.

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Капитан полиции Карин Садам, расследующая в Ляэнеской префектуры преступления против детей, сказала, что дети в предпертубератном периоде решили попробовать поиграть в «Правду и дело», по правилам которой играющий должен отвечать на вопросы, или вместо ответа выполнить какое-то задание: например, обежать вокруг дома, или сделать какой-то фокус руками. В этот раз задания оказались очень странными – с сексуальным подтекстом.

Информация об игре дошла до полиции, когда выяснилось, что идея играть в игру именно таким образом пришла к детям от взрослого, который и сам играл с ними.

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Садам объяснила, что

даже если ребенок понимает, что игра, в которой он задействован, безобразная, он не хочет нарушать правил.

«Есть дети, которые вкладывают в какие-то дела сексуальный подтекст из интереса. Найдется тот, кто не переходит границ, но будут и такие, кто будет делать это умышленно», - добавила капитан полиции.

Чаще всего близкие или знакомые

В качестве примера она привела случай, когда мальчик заставил совершать такие поступки младшую сестру, объяснив это скукой или интересом: «Он признал то, что сделал и запретил сестре об этом говорить, потому что боялся, что если правда выйдет, отец его, как обычно, побьет, - сказала Садам, по словам которой, на мальчика могла повлиять обстановка дома. – Об этом мальчике дома не заботились, и ребенок чувствовал, что он виноват во всем, что было плохого дома».

Садам сказала, что чаще всего преступления сексуального характера против детей совершают близкие или знакомые, обычно новый сожитель матери или отца, кто-то из семьи, поскольку у них установлены доверительные отношения с ребенком и таким образом проще влиять на жертву. Реже с сексуальным злоупотреблением связаны биологические родители.

Для того чтобы случившееся не вскрылось, преступник часто манипулирует ребенком, давая на его собственное, или благополучие его близких: «Например, говорится, что, значит, он больше не любит маму. Обесценивают, давят на самооценку ребенка. Говорят, что он сам хочет. Могут угрожать, если кто-то узнает об этой тайне, то взрослому придется уйти из семьи из-за ребенка, или прекратить общение с семьей, и ребенок больше не получит одного или другого».

При таком воздействии, насилие может продолжаться годами, при том, что внешне семейная жизнь будет казаться очень красивой.

Обычно использующий ребенка в сексуальном плане человек, не причиняет своей жертве физической боли: «Были случаи, когда чувствующему нехватку внимания или отсутствие заботы знакомому ребенку вдруг предлагают внимание, сближение и подарки, которые не могут казаться неприятными. Это может создать у ребенка впечатление, что там о ребенке заботятся. Если в доме ребенка царит насилие, и он чувствует, что ему там небезопасно, людям с дурными намерениями проще манипулировать таким ребенком».

Использовавшие детей в сексуальном плане люди оправдывают свои поступки тем, что ребенок сам хотел и даже провоцировал: «За такие дела всегда отвечает сам взрослый. Тут нельзя апеллировать к желанию ребенка. Совершеннолетний человек знает, где граница этичности, морали и уголовно-наказуемого деяния»

По словам Садама, не нужно думать, что у людей, которые совершают преступления сексуального характера есть четкие общие черты: они не обязательно старые, с бородой и мало ухаживающие за собой люди. Их сфера деятельности не обязательно должна быть связана с детьми, хотя обычно они ищут возможность увеличить контакт с несовершеннолетними.

«Педофил может носить галстук, о нем хорошо отзываются в обществе, то есть, четких стереотипов тут нет»,

- сказала Садам.

В такой ситуации могут даже начать винить ребенка: «Будут думать, что это месть ребенка за, например, проигрыш в прежнем конфликте».

Знаки опасности нельзя игнорировать

Страх попасть под шквал осуждения общества – это еще одна причина, почему иногда услышанное от ребенка не принимается всерьез, даже если на его теле обнаруживаются следы сексуального злоупотребления: «Боятся облыжно обвинить, или разрушить чью-то жизнь. Причины могут быть лаконичными». Садам добавила, что были случаи, когда педагоги говорили, что не обязаны передавать информацию о нуждающемся в помощи ребенке. Сотрудник полиции подчеркнула, что кроме моральной обязанности, о необходимости сообщить о находящемся в опасности ребенка четко говорит и Закон о защите детей.

Знаки, при которых есть повод забеспокоиться, различны: «Например, следы на теле ребенка, в области бедер или половых органов, на груди». По словам Садам, физическая сторона первой бросается в глаза. «Если у него синие губы, нужно выяснить, что это и откуда».

Знаком опасности может быть и реакция ребенка на взрослых:

«Когда взрослый приходит за ребенком, например, в детский сад, а ребенок не хочет с ним идти, или даже прячется, это заслуживает того, чтобы обратить внимание и попытаться деликатно выяснить причины детского поведения». Не обязательно, что за этим кроется сексуальное насилие – ребенок может быть жертвой побоев.

Внимание нужно обращать и на рисунки и поступки-слова ребенка. «Если ребенок начинает использовать выражения с сексуальным содержанием, или играть в игры с сексуальным подтекстом не подходящие для его возраста», - перечислила капитан полиции и добавила, что

вместо того, чтобы ругать ребенка детсадовского или школьного возраста, нужно выяснить, где он такое видел.

«Может быть, родители смотрели фильм порнографического содержания, который увидел ребенок, а может быть, он перенял эту игру у кого-то», - рассуждает Садам. По ее словам, в том случае, когда ребенка использовали в ходе игры, выяснилось, что педофил установил правило никому ничего не рассказывать. Это усложняет задачу получить информацию от ребенка.

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