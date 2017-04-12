Магия сна – 7 важных рекомендаций, как выбрать правильное одеяло

 

Фото: пресс-фото

В наши дни глубокий и сбалансированный ночной сон является важной предпосылкой для хорошего самочувствия человека. Он помогает преодолевать ежедневно возникающие стрессовые ситуации и продуктивно проводить напряженные рабочие дни. Одеяло существенно влияет на общий уровень комфорта в спальне.

Чтобы не растеряться в огромном выборе одеял, рекомендуем придерживаться 7 главных правил при поиске подходящего одеяла:

1. Одеяла для теплого и прохладного времени

Почти каждому случалось просыпаться, дрожа от холода, или, наоборот, сбрасывая одеяло из-за того, что слишком жарко. Сон был нарушен из-за неподходящего одеяла. При выборе одеяла следует учитывать, для какой температуры воздуха в помещениях оно предназначено. Вспомните путешествие по альпийским деревушкам с их особенно толстыми пуховыми одеялами, в которые так приятно закутаться после спуска на лыжах по заснеженным трассам. Или же прохладные простыни и совсем тонкие шерстяные одеяла на Канарских островах после жаркого дня на берегу океана. В зависимости от сезонности одеяла делят на три группы: зимние, всесезонные и летние. Перед покупкой одеяла обязательно расскажите продавцу-консультанту о своих привычках сна, чтобы определить, одеяло какой толщины и типа вам подходит.

2. Выбирайте одеяло подходящего размера

Чтобы ночью вам было комфортно, очень важно выбрать одеяло такого размера, который соответствует вашим привычкам сна. В мире принято несколько систем размеров одеял. В Европе в основном используют две – метрическую и имперскую. В Латвии, как правило, предлагаются три стандартных метрических размера одеял. Самый популярный размер двуспального одеяла – 2000x2000 мм. Такие одеяла выбирают для двуспальной кровати, ширина которой составляет 1,6 метра. Но для двоих оно довольно узкое, поэтому часто выбирают одеяла побольше – размером 2400x2200 мм, которые подходит для кровати шириной 1,8 метра. Следует учесть, что одеяло должно накрывать оба края кровати на 10-20 см. Третий тип одеял размером 1400x2000 мм – самый узкий. Такие одеяла, как правило, приобретают для детей, подростков, а также для людей, которые спят одни в односпальных кроватях. Все более популярным выбором сегодня становится покупка двух таких одеял для пары, которая спит в общей постели. В этом случае между парой не возникнет споров, какое одеяло подходит для обоих.

3. Выбирайте одеяло из материала, который вам подходит

Главное при выборе одеяла – материал, из которого оно сделано. Одеяло состоит из наполнителя и верхней ткани. Не так уж просто сделать выбор в пользу одеяла из того или иного материала. Но специалисты советуют выбирать одеяла из натуральных материалов.
Уже издавна наиболее популярны в мире одеяла из утиного и гусиного пуха. Амплитуда цен на такие одеяла зависит от класса и качества пуха, а также примеси пера. Самым дорогим и эксклюзивным в мире является наполнитель из пуха диких уток. Этот пух собирают на островах Исландии, в местах гнездования птиц. При этом собирают только пух, который птицы обронили сами. Этот процесс – 100% ручная работа. Из такого пуха изготавливают особенно теплые и легкие одеяла класса люкс. В Латвии доступны одеяла из пуха исландских уток престижного немецкого производителя Heffel и австрийского производителя Kauffman.

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Второй по популярности является группа шерстяных одеял. Шерсть яка, мериносовой овцы и верблюда обладает выраженными терморегулирующими свойствами. Их, как правило, выбирают люди, предпочитающие более тяжелые одеяла, чем пуховые.
Основным материалом для изготовления одеял третьей группы являются цветы и растения. Такие одеяла изготавливают из волокон льна, кедра, шелковицы, бамбука, кукурузы и других растений. Лен, как правило, используется для охлаждающих летних одеял. В настоящее время вместо них часто выбирают также одеяла из материала тенсель (100% лиоцелл), который разработан на основе волокон эвкалипта и помогает испарять производимую человеком ночью влагу, обеспечивая комфортную терморегуляцию тела. Самые дорогие одеяла этой группы производят из шелка. Шелк с его мягким блеском и гладкой фактурой всегда ассоциировался с роскошью и изысканностью. В Латвии можно приобрести эксклюзивные шелковые одеяла итальянского модного дома Frette. Их рекомендуют выбирать людям, которые особое внимание уделяют заботе о своей коже.

В мире одеял есть и хорошие альтернативы для аллергиков. Антибактериальными и антиаллергическими свойствами обладают одеяла из бамбуковых и кукурузных волокон, одеяла из микрофибры и одеяла, которые обеспечивают комфорт уровня климат-контроля. Качество и ценовой уровень одеял зависит и от используемой в них верхней ткани. Самой эксклюзивной верхней тканью является шелк. Одеяла из хлопковых тканей всегда будут значительно дешевле.

4. Одеяла с лечебными свойствами

Кому-то везет, и он выбирает свое единственное и настоящее одеяло уже с первой покупки. Если же нет, то помните, что есть одеяла с лечебными свойствами. Например, одеяло из волокон кедра регулирует кровяное давление и имеет выраженный успокаивающий эффект. Одеяла из мериносовой шерсти снимают боль в спине. В свою очередь одеяла из верблюжьей шерсти защищают от воздействия окружающего электромагнитного поля, что особенно актуально в нашу цифровую эпоху.

5. Позаботьтесь о своем одеяле

Качественное и изготовленное из натуральных материалов одеяло нуждается в тщательном уходе. Рекомендуем поинтересоваться еще в магазине, как это лучше делать. Если вы забыли об этом спросить, можно руководствоваться указаниями на пришитой к одеялу бирке. Большинство одеял нужно чистить в химчистке. Только некоторые одеяла можно стирать в стиральной машине. Например, пуховые одеяла можно стирать, но при условии, что дома есть очень мощная сушилка для белья. После сушки при помощи воздушного потока пух необходимо как следует встряхнуть и добиться полного высыхания. Не рекомендуется сушить пуховые одеяла без сушилки, так как существует большая вероятность того, что пух достаточно быстро не высохнет и начнет загнивать. Тогда одеяло будет неизбежно испорчено.

В свою очередь шерстяные одеяла рекомендуется стирать как можно реже, но зато регулярно проветривать и вытряхивать. Как отмечает руководитель отдела текстиля центра интерьера и деликатесов mc2 Нелли Спилве, шерстяные одеяла содержат ланолин. Это животный воск, который защищает внутренний слой одеяла от загрязнения. Частая стирка этот слой разрушает, и одеяло может потерять свои полезные свойства.

6. Выбирайте подходящие остальные постельные принадлежности

В зависимости от размера одеяла нужно подобрать и постельное белье. Не пытайтесь его втиснуть в слишком маленький пододеяльник или, наоборот, утопить в слишком большом. Чтобы не лишиться положительного воздействия одеяла отличного качества на глубокий сон, выбирайте постельное белье из натуральных и качественных материалов. В магазинах, где предлагаются хорошие одеяла, как правило, можно приобрести также наматрасники, подушки, пледы и постельное белье. Помните о том, что вы много времени проводите в постели, поэтому сделайте ее настоящим райским уголком для ваших снов!

7. Одеяло как отличный подарок в важные моменты жизни

Хорошее одеяло – довольно дорогое приобретение, долговременное вложение в ваше благополучие. Поэтому часто одеяло выбирают в качестве отличного подарка на свадьбу или крестины. В настоящее время предлагаются специальные наматрасники для новобрачных, которые пропитаны афродизиаками – эфирными веществами, способствующими сексуальной активности. Производители заверяют, что срок их службы достаточно долог – эффективность афродизиаки сохраняют до 40 стирок. Возможно, они пригодятся не только для медового месяца молодоженов, но и для того, чтобы разжечь искру романтики и в других спальнях.


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