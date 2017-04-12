Фарфоровый сервиз – давно известный, незаслуженно забытый

Почти у каждого в доме найдется по крайней мере одно фарфоровое изделие: кружка, мисочка или украшение - декоративная статуэтка. На уровне ощущений нам кажется, что это редкая, эксклюзивная посуда, за которой надо особенно тщательно ухаживать и использовать только по праздникам. Старинное, изысканное фарфоровое изделие – одна из излюбленных находок коллекционеров.

Что такое фарфор?

В Латвии фарфор знают и используют уже более 150 лет. Особую популярность он заслужил с созданием и развитием фарфоровой фабрики Кузнецова в конце 19-го века. В тридцатые годы 20-го столетия фарфоровую посуду начали производить массово, и она стала доступна широкому кругу потребителей. Поставить на стол изысканный сервиз могли позволить себе все больше семей. В советские годы заложенные Кузнецовым традиции производства фарфоровой и фаянсовой посуды продолжила Рижская фарфоровая фабрика.

Что же представляет собой фарфор? Это белая керамическая масса с полупрозрачной, устойчивой и водонепроницаемой структурой, которая изготовлена из смеси по крайней мере трех элементов – кварцевого песка, глины и полевого шпата. Часто в состав фарфора входит более 20 элементов. Самый ценный вид фарфора – это костяной фарфор (bone china), получивший свое название от родины фарфора – Китая. По сравнению с другими видами фарфора, ему присущи белоснежный оттенок, легкость, особая чистота и прозрачность. Костяной фарфор на 40% устойчивее других видов.

Фото: пресс-фото

Bone china

В Российской империи уже в середине 19-го века развивала свое предприятие известная нам династия Кузнецовых. Однако в Европе, в Японии и в Китае в это время также возникло несколько сильных фарфоровых заводов, которые продолжают свою деятельность до сих пор. Это, например, эксклюзивный дом французского фарфора Haviland, немецкий производитель Dibbern, изысканный японский бренд Noritake. В отличие от Кузнецовых, эти производители специализировались на изготовлении посуды из костяного фарфора. В Латвии в настоящее время доступна продукция этих высококачественных производителей bone china.

В старину покупать эксклюзивные и дорогие сервизы из костяного фарфора могли в основном царствующие дома и аристократы, а в наши дни благодаря индустриализации процесса производства фарфора царственно накрытый стол может позволить себе намного более широкая аудитория. Правда, нужно учитывать, что изысканная посуда из костяного фарфора по-прежнему достаточно дорога. Ее часто выбирают в качестве особенного подарка на свадьбу или юбилей.

Виды сервизов

Крупные фарфоровые компании предлагают и полную комплектацию с посудой, необходимой для праздничного стола, и продают отдельные фарфоровые изделия. Отдельно можно купить не только кофейную кружку или тарелку для закусок, но даже крышечку от чайника. Это может пригодиться, если один из элементов сервиза разбился. Таким образом, сервиз своей мечты можно приобрести по частям и дополнять с течением времени. Всего различают три группы фарфоровых сервизов: чайные, кофейные и обеденные.

Чайный сервиз состоит из чайника, сахарницы, сливочника и шести чашек с блюдцами. Аналогична комплектация и кофейного сервиза, но в него вместо чайника входит кофейник, а вместо чайных чашек – кофейные чашечки. Чайный и кофейный сервиз отличаются размерами посуды. Чайные чашки более высокие и широкие, кофейные меньше по размеру, более подходящие для эспрессо. Чайник тоже крупнее и выше, чем кофейник.

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Часто кофейные и чайные сервизы дополнены сервировочными тарелками для булочек, пирожных и других угощений к горячим напиткам в неспешной обстановке воскресного вечера. Если дома устраивается более крупное торжество и комплект из шести чашек будет слишком мал, крупные производители предлагают возможность заказать любое желаемое количество чашек и комплектацию посуды.

Обеденный сервиз рассчитан на 12 персон. В него входят обеденные тарелки, десертные или салатные тарелки, суповые тарелки, супница, соусник и миска для салата. Обеденный сервиз может быть дополнен тарелками для хлеба, посудой для десерта или бульона, солонкой и перечницей. В каждый сервиз высокого класса входит акцентная посуда. Эти предметы стилистически схожи с остальными, но отличаются цветом или орнаментом, придавая накрытому столу «изюминку».

Уход за фарфором

Руководитель отдела посуды центра интерьера и деликатесов mc2 Инга Раснача советует уже в момент покупки выяснить правила ухода и пользования сервизом. В наши дни большинство сервизов можно мыть в посудомоечной машине, ставить в микроволновую печь. Однако есть и такие, мыть которые нужно бережно, руками. Уберегите себя от неприятного удивления в случае, если обнаружите, что на вынутых из посудомоечной машины тарелках стерлась красивая позолота.

Накрытый стол

Мы часто и не задумываемся, что посуда – это значительная составная часть интерьера нашего жилища. Праздничный сервиз должен стилистически вписываться в общее обустройство гостиной. Бывают выраженно современные и классически элегантные сервизы. С сервизом нужно согласовать остальные столовые приборы – бокалы, ножи, вилки и ложки. Следует подумать об акцентах стола – подсвечниках и кольцах для салфеток. Важную роль играет и скатерть, на которой вы разместите предметы из сервиза. На красной скатерти белоснежный сервиз из костяного фарфора будет создавать рождественское настроение, а к роскошному комплекту с золочеными или посеребренными краями больше подойдут белые скатерти или выдержанные в спокойных землистых тонах.