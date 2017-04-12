В ожидании второго ребенка Тимберлейк и Бил обустраивают шикарную квартиру

 

Фото: Vida Press, Reuters/Scanpix

Американский певец Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) и его жена, актриса Джессика Бил (Jessica Biel) подписали соглашение о приобретении квартиры на последнем этаже одного из домов Нью-Йорка. Смотрите фото!

Новое жилье Тимберлейка и Бил расположено в районе Трайбек, который в почете у многих мировых знаменитостей. Пара приобрела квратиру за 27,5 млн долларов США (25,9 млн евро), пишет Egoiste.

В доме 24-часовая охрана, бассейн, винный погреб, 460 квадратных метров террасы на крыше и подземный паркинг. Западная бульварная пресса сообщает, что

в этом здании Тимберлейк и Бил, скорее всего, приобрели квартиру площадью почти 500 кв. м, в которой четыре спальни и четыре ванные комнаты.

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Пара здесь будут жить вместе со своим 2-летним сыном Сайласом. Кстати, на днях в СМИ появилась информация о том, что звездная чета находится в ожидании второго ребенка.

Новая квартира Тимберлейка и Бил в Нью-Йорке

Фото: Новая квартира Тимберлейка и Бил в Нью-Йорке0

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