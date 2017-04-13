Пасха в Риге для всей семьи: Волшебные качели и превращение куриных яиц в шоколадные

Четыре пасхальных выходных и середина весны — самое время провести время в кругу семьи. Мы постарались собрать для вас все самые интересные мероприятия и идеи, которые смогут помочь вам распланировать праздничный weekend так, чтобы от проведенного времени остались в восторге все - как взрослые, так и дети.

Пятница, 14 апреля

С 11 до 14 в Овощном павильоне Рижского Центрального рынка пройдет Пасхальное мероприятие. Обещают, что скучно не будет никому. В 11:00 в Овощном павильоне талисманы рынка Грозиньш, Турзиня и Пасхальная Зайчиха пригласят посетителей на творческие занятия и веселые игры. Кроме того, в загончике можно будет посмотреть кроликов.

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Все желающие смогут смастерить скворечник, декор для праздничного стола, флисовых зайцев и шоколадные яйца.

Также посетители смогут улучшить навыки разукрашивания яиц и попробовать свои силы в яичном бою.

Активность на данном мероприятии будет поощряться. Участвуя в мероприятиях можно будет выиграть лакомства и рассаду весенних цветов. Посетителей также ждут гастрономические приятности.

Вход свобоный.

Если после посещения рынка вы планируете порадовать всю семью праздничным шоппингом, у вас есть прекрасная возможность совместить покупки с пасхальными развлечениями.

С 11 по 17 апреля в торговом центре Domina проходит акция -

за каждое украшенное пасхальное яйцо, оставленное на специальном стенде, вы получите шоколадный Kinder Surprise.

Кстати, в Domina также будет проходить пасхальная ярмарка и другие развлечения - дети смогут принять участие в весёлых играх, в то время как родители смогут приобрести различные деликатесы от латвийских производителей.

Суббота, 15 апреля

Субботнее утро маленькие рижане и их родители могут начать с посещения квартала Калнциема. С 11 до 13 часов писатель Улдис Аусеклис будет знакомить юных читателей со сказками всего мира. Под руководством иллюстратора Илзе Дамбе малыши смогут нарисовать свою собственную сказку. Мероприятие будет проходить на латышском языке. Вход свободный.

Погостив у сказки, можно смело отправляться за гастрономическими и творческими впечатлениями в центр отдыха Lido. В субботу и воскресенье там будут проходить праздничные концерты.

Каждый гость сможет посетить творческие мастерские а также вдоволь накататься на качелях.

Воскесенье, 16 апреля

с 10 до 19 на площади у Памятника свободы и на площаде Ливу будут установлены пасхальные качели, накачаться на которых смогут как самые маленькие гости мероприятия, так и взрослые рижане.

с 12 до 17 в парке культуры и отдыха «Межапарк», на поляне у Большой эстрады (ворота №7), предприятие Rīgas meži приглашает рижан и гостей города на пасхальное мероприятие «Iecep sauli pankūkā».

Пять шеф-поваров рижских ресторанов поделятся своим мастерством и знаниями о здоровом питании, гастрономических традициях и культуре.

Планируется испечь более 1000 разных блинов, которые там же можно будет и съесть.

Повара на костре приготовят Пасхальный суп и Огромный омлет, а также и Гигантский блин с начинкой. Посетителей мероприятия ждут разные творческие мастерские – по раскрашиванию яиц, будет работать кузница, базарчик и много другого интересного.

В 14:00 в Дворце культуры «Зиемельблазма» будут танцевать, музицировать и радовать публику детский коллектив народного танца дворца культуры Ziemeļblāzma Bitīte, танцевальный ансамбль Pērkons, танцевальный коллектив среднего поколения Auda, коллектив сениоров Ziemeļblāzma.

Состоятся творческие мастерские студии народного изобразительного искусства Ziemeļblāzma.

Пост-фольклорная группа Rikši будет вести мероприятие и расскажет о пасхальных традициях – катании на качелях, крашении яиц, предсказаниях и играх.

Похожее меропритие пройдёт и в Центре культуры и отдыха «Иманта».

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