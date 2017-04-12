Пять советов, как лучше всего заботиться о посадках на балконе и подоконнике

Весна – это время, когда свой подоконник и балкон мы можем начать превращать в небольшой садик с собственноручно выращенными цветами, пряностями и овощами. Ясно, что таким образом не удастся вырастить большой урожай, однако собственноручно выращенный базилик, перец чили и клубника доставят большее наслаждение, чем приобретенные в магазине, а также будут выглядеть очень привлекательно, если будут расти в красивых горшках. Консультант по вопросам садоводства торгового центра K Senukai Лига Арбузова даст полезные советы, как выбирать и ухаживать за своим садиком в «городских условиях».

Благоприятные для растения условия. В процессе роста растениям необходим солнечный свет, поэтому их желательно размещать там, где солнце светит большую часть дня. Если солнечный свет недоступен, то в магазине можно приобрести семена и саженцы растений, которые будут хорошо чувствовать себя и в тени. Всегда надо учитывать, что для каждого растения могут быть разные условия выращивания.

Выбор емкости. Для посева и посадки можно использовать ящики, горшки, контейнеры, а также различные не столь традиционные решения – плетеные корзины, ведра, стеклянные баночки, мешки, вертикальные карманы из ткани или создать вертикальную грядку из дерева.

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Подходящая почва. Если Вы будете создавать свой садик с самого основания, то надо начать с приобретения семян выбранных растений. Для почвы можно использовать обычный, богатый минеральными и питательными веществами садовый чернозем, который является не слишком песчаным или глинистым. Если будете использовать почву, не имеющую дополнительных питательных веществ, удобрять растения вы сможете во время их роста гранулами или жидким удобрением.

Фото: пресс-фото

Посев семян. Семена покупнее можно сеять по одному на определенном расстоянии, предусматривая то, насколько большим растение может вырасти. Таким образом, растение может расти до тех пор. Пока не будет произведена пикировка в более крупную емкость. Мелкие семена можно сеять в одну большую емкость сразу несколько и пикировать тогда, когда разовьется первая пара настоящих листьев. Важно не пропустить момент пикировки, поскольку потом стремительно начинает развиваться корневая система, и пересадка в другой горшок может травмировать растение.

Регулирование влажности земли. Регулировать влажность почвы позволит дренаж – керамзит или слой декоративной гальки внизу емкости, а также отверстия в самом дне емкости, чтобы земля впитывала столько влаги, сколько ей необходимо. В настоящий момент можно купить также горшки со специально созданной дренажной системой. Следует соблюдать регулярный полив растений , в зависимости от того, каков уровень тепла и влажности в помещении, однако не следовало бы ни излишне поливать их, ни допускать, чтобы они засохли.



Какие растения выбрать?

Для выращивания на балконе и внутри помещений подошли бы различные пряности и овощи, например, базилик, эстрагон, иссоп, мелисса, различная мята, душица, розмарин, шалфей, кресс-салат, сельдерей, петрушка, помидоры черри, паприка, перец чили, земляника, огурцы и др. А также цветы – бегонии, пеларгонии, фуксии, анютины глазки, бальзамины, алиссум (бурачки), петунии и др.

Базилик охотно будет расти на солнечном месте. Лучшее время для его посева – начало или середина апреля. Чтобы базилик быстро и удачно взошел, температура воздуха должна быть до 28°C. Чтобы базилик рос пышным, следовало бы отщипнуть его верхушки, чтобы задержать его цветение и повысить урожай.

Фото: пресс-фото

Чтобы перец чили полностью созрел, ему потребовалось бы примерно 70-80 дней. Его сеют не глубже 1 см, в небольшие горшки, в рыхлую, плодородную почву. Ему понравится солнечный свет, а комнатная температура не должна быть ниже 20°C.

Помидоры черри лучше всего сеять не ранее, чем в феврале. Семена сеют во влажную, теплую и рыхлую почву, емкость можно проложить пленкой, чтобы сохранить влажный климат. Если температура воздуха будет до 28°C, семена прорастут уже в течение 7-9 дней, и через 2 недели ростки можно будет пикировать в богатую питательными веществами почву. Саженцы помещают в светлое, теплое помещение, регулярно поливают и удобряют, пока они не начнут цвести и давать урожай.