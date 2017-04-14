5 полезных советов о приготовлении коробочки с перекусом для ребенка

В повседневной спешке родители нередко забывают несколько прописных истин о полноценном питании ребенка и об умении правильно лакомиться. Мама Школы маленьких экспертов и автор blog.makonoga.lv Линда Кюзе считает: коробочка для перекусов может стать простым и удобным способом, чтобы обучить малыша основным принципам здорового питания и умению перекусывать между основными приемами пищи.

«Всегда задавай себе вопрос: какие ценные питательные вещества получит мой ребенок? Коробочка для перекусов – это не полноценный горячий обед! Это второй завтрак или полдник, поэтому в коробочку следует класть как можно более легкие, разнообразные и полезные с точки зрения пищевой ценности продукты, – говорит Л. Кюзе. – Есть пара хитростей, к которым я прибегаю, собирая коробочку. Например, чтобы нарезанное яблоко не стало коричневым и радовало глаз ребенка, я опускаю его в воду с небольшим добавлением лимонного сока и только потом кладу в коробочку. Чтобы салат был более свежим, я его не перемешиваю, а баночку с заправкой кладу отдельно. Морковку и помидоры не нарезаю на кусочки, а выбираю вместо этого мини-морковку и помидоры черри».

Вовлекай ребенка! Утром рядом с коробочкой для обеда положи продукты, из которых ребенок может выбрать. Это будет способствовать развитию самостоятельности ребенка, к тому же таким образом Ты предложишь варианты и одновременно ограничишь потребление вредных для здоровья продуктов. Положи рядом продукты, которые пойдут малышу на пользу с точки зрения их пищевой ценности. Попроси ребенка выбрать хотя бы два или три разных продукта. Пять самых полезных групп продуктов – это цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и орехи или семена, а также предназначенные для детей йогурты, в которых меньше сахара и у которых удобная упаковка. Не следует класть в коробочку продукты только из одной группы.

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Выберите подходящую коробочку! Для ребенка дошкольного возраста важно, чтобы коробочка была и элементом игры: чтобы на ней был изображен любимый герой мультфильма или чтобы она имела форму чемоданчика или сумочки. Можешь спрятать в коробочку наклейку – это будет приятным сюрпризом. Следи за тем, чтобы коробочка была подходящего размера: в закрытый контейнер должны помещаться два-три продукта. Удостоверься в том, что коробочка не слишком большая и не станет из-за своего веса тяжелой ношей для малыша, и помни: качество важнее количества.

Позаботься о безопасности продуктов! Если вы идете в поход на весь день, выбирай продукты, которые не испортятся за пару часов (особенно осторожным надо быть с мясом, яйцами и нарезанными фруктами). Если знаешь, что на улице жарко и ребенок может открыть коробочку лишь через два или три часа, клади в нее продукты, на качество которых температурные колебания не повлияют, например, орехи, нечищеные апельсины, яблоки, цельнозерновые сухарики или печенье из овсяных хлопьев.

Фото: пресс-фото

Разнообразь меню – подходи к делу с выдумкой! Даже если есть продукты, которых ребенок в повседневной жизни съедает больше, старайся варьировать и регулярно проверяй, что ребенок кладет в коробочку. Если ему нравится один вид салата, можешь его разнообразить, добавив различные семечки, орехи или специи. Если ребенок не может без чего-то вкусненького, каждый день можешь готовить какое-то новое полезное лакомство.

Расскажи об умении перекусывать! Поговори с малышом о том, что такое полезное питание и в какие моменты можно полакомиться или перекусить (на праздник, во время полдника или тогда, когда требуется больше энергии, например, в походах, перед уроком спорта). Собирая коробочку, обсудите, какие витамины и другие питательные вещества содержит каждый продукт.

Идеи Линды Кюзе для полноценной коробочки с перекусом

Поздний завтрак

баночка с хумусом (его очень просто и без лишних пищевых добавок можно приготовить дома)

стебли сельдерея

морковь

ягоды

в качестве особого лакомства – банановые блинчики (без муки – приготовь их из бананов, яиц и используй кокосовое мало для жарки)

Весенняя доза силы

кусочки авокадо

маленькие помидорки черри

полезные закусочные шарики: арахис, арахисовое масло (альтернатива – финики), сушеные ягоды или фрукты, кокосовая стружка (взбей все в блендере и слепи шарики в форме трюфелей, обваляй их в кокосовой стружке; затем положи шарики в маленькие бумажные формочки, чтобы ребенку было удобно их брать)

творожный сырок или йогурт в пакетике, который можно хранить вне холодильника вплоть до 6 часов

Свежий полдник

мини-пиццы из квиноа: помидор, квиноа (сваренная до полуготовности), сыр моцарелла, яйцо, специи (все смешай и испеки в форме для маффинов); можешь добавить любые продукты, которые любят в вашей семье. Детям нравится, когда продукт можно легко взять, поэтому это лакомство и блинчики советую делать небольшими, чтобы их было удобно брать в руку

свежий огурец, нарезанный ломтиками

яблоко

фрукт по выбору ребенка

Все блюда быстро готовятся и не требуют большого мастерства. Мамочка призывает также не забывать о бутылке негазированной воды с крышкой – она всегда должна быть рядом с коробочкой для перекусов.