5 полезных советов о приготовлении коробочки с перекусом для ребенка

 

Фото: пресс-фото

В повседневной спешке родители нередко забывают несколько прописных истин о полноценном питании ребенка и об умении правильно лакомиться. Мама Школы маленьких экспертов и автор blog.makonoga.lv Линда Кюзе считает: коробочка для перекусов может стать простым и удобным способом, чтобы обучить малыша основным принципам здорового питания и умению перекусывать между основными приемами пищи.

«Всегда задавай себе вопрос: какие ценные питательные вещества получит мой ребенок? Коробочка для перекусов – это не полноценный горячий обед! Это второй завтрак или полдник, поэтому в коробочку следует класть как можно более легкие, разнообразные и полезные с точки зрения пищевой ценности продукты, – говорит Л. Кюзе. – Есть пара хитростей, к которым я прибегаю, собирая коробочку. Например, чтобы нарезанное яблоко не стало коричневым и радовало глаз ребенка, я опускаю его в воду с небольшим добавлением лимонного сока и только потом кладу в коробочку. Чтобы салат был более свежим, я его не перемешиваю, а баночку с заправкой кладу отдельно. Морковку и помидоры не нарезаю на кусочки, а выбираю вместо этого мини-морковку и помидоры черри».

Вовлекай ребенка! Утром рядом с коробочкой для обеда положи продукты, из которых ребенок может выбрать. Это будет способствовать развитию самостоятельности ребенка, к тому же таким образом Ты предложишь варианты и одновременно ограничишь потребление вредных для здоровья продуктов. Положи рядом продукты, которые пойдут малышу на пользу с точки зрения их пищевой ценности. Попроси ребенка выбрать хотя бы два или три разных продукта. Пять самых полезных групп продуктов – это цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и орехи или семена, а также предназначенные для детей йогурты, в которых меньше сахара и у которых удобная упаковка. Не следует класть в коробочку продукты только из одной группы.

Реклама

Выберите подходящую коробочку! Для ребенка дошкольного возраста важно, чтобы коробочка была и элементом игры: чтобы на ней был изображен любимый герой мультфильма или чтобы она имела форму чемоданчика или сумочки. Можешь спрятать в коробочку наклейку – это будет приятным сюрпризом. Следи за тем, чтобы коробочка была подходящего размера: в закрытый контейнер должны помещаться два-три продукта. Удостоверься в том, что коробочка не слишком большая и не станет из-за своего веса тяжелой ношей для малыша, и помни: качество важнее количества.

Позаботься о безопасности продуктов! Если вы идете в поход на весь день, выбирай продукты, которые не испортятся за пару часов (особенно осторожным надо быть с мясом, яйцами и нарезанными фруктами). Если знаешь, что на улице жарко и ребенок может открыть коробочку лишь через два или три часа, клади в нее продукты, на качество которых температурные колебания не повлияют, например, орехи, нечищеные апельсины, яблоки, цельнозерновые сухарики или печенье из овсяных хлопьев.

Фото: пресс-фото

Разнообразь меню – подходи к делу с выдумкой! Даже если есть продукты, которых ребенок в повседневной жизни съедает больше, старайся варьировать и регулярно проверяй, что ребенок кладет в коробочку. Если ему нравится один вид салата, можешь его разнообразить, добавив различные семечки, орехи или специи. Если ребенок не может без чего-то вкусненького, каждый день можешь готовить какое-то новое полезное лакомство.

Расскажи об умении перекусывать! Поговори с малышом о том, что такое полезное питание и в какие моменты можно полакомиться или перекусить (на праздник, во время полдника или тогда, когда требуется больше энергии, например, в походах, перед уроком спорта). Собирая коробочку, обсудите, какие витамины и другие питательные вещества содержит каждый продукт.

Идеи Линды Кюзе для полноценной коробочки с перекусом

Поздний завтрак

  • баночка с хумусом (его очень просто и без лишних пищевых добавок можно приготовить дома)
  • стебли сельдерея
  • морковь
  • ягоды
  • в качестве особого лакомства – банановые блинчики (без муки – приготовь их из бананов, яиц и используй кокосовое мало для жарки)

Весенняя доза силы

  • кусочки авокадо
  • маленькие помидорки черри
  • полезные закусочные шарики: арахис, арахисовое масло (альтернатива – финики), сушеные ягоды или фрукты, кокосовая стружка (взбей все в блендере и слепи шарики в форме трюфелей, обваляй их в кокосовой стружке; затем положи шарики в маленькие бумажные формочки, чтобы ребенку было удобно их брать)
  • творожный сырок или йогурт в пакетике, который можно хранить вне холодильника вплоть до 6 часов

Свежий полдник

  • мини-пиццы из квиноа: помидор, квиноа (сваренная до полуготовности), сыр моцарелла, яйцо, специи (все смешай и испеки в форме для маффинов); можешь добавить любые продукты, которые любят в вашей семье. Детям нравится, когда продукт можно легко взять, поэтому это лакомство и блинчики советую делать небольшими, чтобы их было удобно брать в руку
  • свежий огурец, нарезанный ломтиками
  • яблоко
  • фрукт по выбору ребенка

Все блюда быстро готовятся и не требуют большого мастерства. Мамочка призывает также не забывать о бутылке негазированной воды с крышкой – она всегда должна быть рядом с коробочкой для перекусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

«Папа, я живой»: отец убийцы Вороненкова сделал заявление Новости

«Папа, я живой»: отец убийцы Вороненкова сделал заявление

Выигравший 249 тысяч евро латвиец рассказал, на что потратит ден Новости

Выигравший 249 тысяч евро латвиец рассказал, на что потратит ден

Как важно иногда потерять ключи от машины... Hi-Tech

Как важно иногда потерять ключи от машины...

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

Дети

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 