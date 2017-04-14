Нил Ушаков намекнул на пополнение в семье?

Накануне пасхальных выходных Рижская дума презентовала здание Рижского роддома после реконструкции. На мероприятие прибыл мэр Риги Нил Ушаков с супругой Иветой. После фотоссесии на фоне обновленного здания, градоначальник сделал заявление. Неужели скоро?

Привычный многим фасад з красного кирпича зашили современными материалами, чтобы роженицам летом не было жарко, а зимой холодно.

Фото: Paula Čurkste/LETA

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Территорию украсили шариками, гиацинтами и инталляцией «Рига». После посещения Нил Ушаков на оставил запись на своей страничке в Фейсбуке, которая тут же заставила думать о том, что у кого-то выборы, а у кого-то семейные приоритеты.

Хотя одно другому не мешает, наверное.







































Aizvērt Нил Ушаков и Ивета Страутиня LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







«Место опробовали. Надо будет как-нибудь еще раз сюда вернуться», - написал Ушаков. И тут же посыпались добрые пожелания, чтобы у Тома скорее появился братик или сестричка.

Фото: Paula Čurkste/LETA

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