Нил Ушаков намекнул на пополнение в семье?

Накануне пасхальных выходных Рижская дума презентовала здание Рижского роддома после реконструкции. На мероприятие прибыл мэр Риги Нил Ушаков с супругой Иветой. После фотоссесии на фоне обновленного здания, градоначальник сделал заявление. Неужели скоро?
- Нил Ушаков поделился кудрявым счастьем 18 марта 2017 г.
- Нил Ушаков удивил снимком с новорожденным сыном 2 мая 2015 г.
- Известно, как Нил Ушаков назвал сына 20 марта 2015 г.
- Нил Ушаков стал отцом 18 марта 2015 г.
- СМИ: Нил Ушаков весной станет отцом 12 декабря 2014 г.
- Откровение Иветы Страутини-Ушаковой: как начался служебный роман 5 декабря 2014 г.
- Мэр Риги Нил Ушаков женится в третий раз 19 ноября 2014 г.
- Результаты выборов: Ушаков на радостях поцеловал Страутиню 5 октября 2014 г.
- Страутиня откровенно рассказала об отношениях с Ушаковым 9 мая 2014 г.
Привычный многим фасад з красного кирпича зашили современными материалами, чтобы роженицам летом не было жарко, а зимой холодно.
Фото: Paula Čurkste/LETA
Территорию украсили шариками, гиацинтами и инталляцией «Рига». После посещения Нил Ушаков на оставил запись на своей страничке в Фейсбуке, которая тут же заставила думать о том, что у кого-то выборы, а у кого-то семейные приоритеты.
Хотя одно другому не мешает, наверное.
«Место опробовали. Надо будет как-нибудь еще раз сюда вернуться», - написал Ушаков. И тут же посыпались добрые пожелания, чтобы у Тома скорее появился братик или сестричка.
Фото: Paula Čurkste/LETA