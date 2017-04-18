Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу

Предприниматель Раймонд Геркенс рассказал, что в его семейных отношениях наступил кризис. Доходы Геркенса не позволяют содержать роскошную виллу «Велга», названную в честь жены, на берегу озера Лангстини. А супруга Велга Риекстиня не хочет покидать уютный дом.

В этом году пара должна отметить юбилей - 40 лет совместной жизни. Но, накануне красивой даты в семье произошел серьезный разлад.

Дело в том, что пенсии (почти что 1500 евро в месяц) Раймонда Геркенса не хватает на содержание виллы площадью 2200 квадратных метров, расположенной на 1,2 гектарах земли. Специалисты по недвижимости оценили построенный в 2000 году дом в более, чем 5 миллионов евро. Уже и покупатель есть на примете -

московские бизнесмены с удовольствие бы приобрели семейное гнездышко в живописном месте.

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Но, супруга «встала в столу» и грозит разводом, об этом журналу «Privātā Dzīve» рассказал Геркенс. Хотя, как, вспоминает предприниматель, это не первый случай с угрозой развестись.

В самом начале семейной жизни Раймонд баловался алкоголем и тогда Велга тоже поставила ему ультиматум: или порви с зеленым змием или развод.

Велгу можно понять, кто же захочет расстаться с домом, где есть все необходимо для комфортной жизни?

Архитектор Улдис Абикис продумал все до мелочей и на 2200 квадратах разместил бассейн, библиотеку, зимний сад, картинную галерею, зал для бильярда, баню и даже лифт.

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