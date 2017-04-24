Возможно, будущая первая пара Франции: ученик и учительница на 25 лет старше

Как известно, МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который прошел в воскресенье, 23 апреля. Победу в нем одержал лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, передает Reuters. Судя по всему, «мечта французских женщин» имеет все шансы стать президентом страны, а его супруга, соответственно, - первой леди Франции.

Брижит Тронье старше своего мужа почти на 25 лет. Их история любви очень рамонтична. Еще будучи 15-летним подростком, Эммануэль влюбился в свою учительницу французского языка, наследницу крупного семейного бизнеса, у которой тогда уже было трое детей. Однако юношу это нисколько не смущало,

и в день своего 17-летия он якобы пообещал ей: «Что бы вы ни делали, как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь».

Тогда Брижит лишь посмеялась над словами пылкого ухажера, но Макрон сдержал слово и в 2007 году, когда ему исполнилось 30, женился на ней.

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Свои отношения пара долгое время не афишировала, и только в 2015 году Брижит и Эммануэль впервые появились вместе на официальном мероприятии в Елисейском дворце - это был прием в честь испанского короля Филиппа. Совместных детей у них нет, но у Брижит семь внуков.

«Мы были вместе, неразлучны вопреки всему. Вскоре в моей жизни появились ее дети, их супруги, наши внуки. Наша семья - это фундамент всей моей жизни»,

- написал Макрон в своей программной книге «Революция».

Впрочем, нашлись и злые языки, утверждавшие, что этот брак — лишь прикрытие, а Макрон - гомосексуалист и встречается с генеральным директором радиостанции Radio France Матье Галле. Как ни странно, и необычная история любви Эммануэля и Брижит, и слухи о нетрадиционной ориентации Макрона только подогрели интерес публики к его персоне, что тоже поспособствовало его победе в первом туре выборов президента Франции.





























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Брижит Тронье, в свою очередь,

до сих пор остается для мужа наставником и сейчас играет активную роль в кампании Макрона, помогая ему составлять выступления и формировать повестку дня.

13 апреля ей исполнилось 64 года. Итак, вот она - возможно, первая леди Франции: смотрите нашу фотогалерею!



















































Aizvērt Возможно, будущая первая леди Франции - 64-летняя Брижит Тронье AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







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