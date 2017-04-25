Забавное видео: дочка сделала макияж спящему отцу

Американка, проживающая в штате Аризона, опубликовала видео, на котором запечатлено, как она делает своему отцу макияж, пока тот спит. Ролик был обнародован в Twitter и за несколько дней успел собрать тысячи лайков и ретвитов.
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В видео показано, как мужчина с трудом открывает свои глаза из-за накладных ресниц.
Сам он при этом не был сильно шокирован, увидев себя в зеркале, и отметил шутя, что «выглядит очень даже симпатично».
Из Twitter:
Oh my god I am dying of laughter 😂😂 pic.twitter.com/SYYPs6Rpxd— Breeanna 🌻 (@Breevnnv) 17 апреля 2017 г.