Изысканное постельное белье для королевского отдыха

Если выбор кровати, матраса, одеяла и подушки в большей степени влияет на комфортность вашего ночного покоя, то постельное белье является важным элементом, формирующим стиль спальни. Любой знаток дизайна интерьера порекомендует вам не жалеть средств при выборе постельного белья. Постельные принадлежности, которые сшиты из некачественных тканей, быстро выцветают, становятся блекло-серыми, а также покрываются катышками. Такое одеяние для постели вам не подходит, потому что постельное белье окружает вас целых 8 часов в сутки. И так изо дня в день, не правда ли?

Фото: пресс-фото

Размеры и комплектация

Фото: пресс-фото

Выбирая постельное белье, следует учитывать размеры вашей кровати, одеяла и подушек. Одеяло должно быть по крайней мере на 20 см шире кровати. Все престижные производители постельного белья, например, доступные в Латвии итальянские марки Somma и Frette, а также австрийский производитель Hefel предлагают укомплектовать постельное белье по вашему желанию. Отдельно можно приобрести пододеяльники, простыни и покрывала для постели. Самые разные размеры характерны для подушек и наволочек.

На кровати можно размещать до четырех рядов подушек разного размера, тем самым внося привкус роскоши и утонченности в интерьер любой спальни.

В первом ряду размещают большие декоративные подушки (65x65 см), которые предназначены для поддержки, когда человек сидит в постели. Для них выбирают наволочки из тканей с насыщенным узором и цветом. Далее размещают подушки из тканей с более ненавязчивым и равномерным рисунком. Такие подушки предназначены для сна в ночное время. Последний, четвертый ряд, состоит из маленькой (50x50 см) подушки для акцента, и для нее обычно выбирают самую красивую ткань. В свою очередь декоративное покрывало для кровати всегда создает в спальне ощущение чистоты и порядка.

Виды тканей

Фото: пресс-фото

Руководитель отдела текстиля центра интерьера и деликатесов mc2 Нелли Спилве рекомендует выбирать для ночного сна постельное белье только из натуральных тканей. Наиболее широко распространены различные хлопчатобумажные ткани – перкаль, сатин и жаккард. Они просты в уходе, «дышат», приятны для тела. Те, кому не нравятся ткани с блеском, обычно выбирают хлопковый перкаль. В свою очередь сатиновые ткани более гладкие и блестящие, а жаккардовые узоры прекрасно выглядят в зависимости от освещения. Как отмечает руководитель отдела текстиля центра интерьера и деликатесов mc2, пододеяльник из жаккарда – лучший выбор, если вы не хотите использовать постельное покрывало.

Более эксклюзивная ткань для постельного белья – шелк. Это роскошная, прохладная и нежная скользящая ткань. Благодаря своим свойствам шелковое постельное белье прекрасно подходит для жарких летних ночей.

Наволочки из шелка рекомендуют использовать людям, которые особенно заботятся о состоянии своей кожи и не хотят стареть.

Итальянский бренд Frette производит постельное белье для всех крупнейших европейских королевских домов, но нужно считаться с тем, что, приобретая комплект такого постельного белья, придется отдать по крайней мере 1100 евро.

Новинкой в мире тканей для постельного белья является тенсель. Это натуральная вискозная ткань, изготавливаемая из волокон эвкалипта. Как правило, для постельного белья из тенселя характерны яркие и жизнерадостные принты, поэтому из него шьют изысканные коллекции постельных принадлежностей для детских комнат.

В свою очередь столь близкое латышам постельное белье из льна чаще в качестве сувениров и подарков выбирают туристы. Льняное постельное белье никогда не будет выглядеть таким гладким и идеально выглаженным, как сатиновое. Однако,

если вы не боитесь эффекта легкой помятости в спальне, через пару стирок качественный лен становится достаточно мягким и приятным при контакте с кожей.

Он прекрасно выглядит в современном интерьере, где в отделке стен и пола преобладают сдержанные бетонные и деревянные фактуры. Столь же эффектно тенсель внесет этнографические мотивы в ваш деревенский дом.

Тенденции нового сезона

В мире постельного белья тоже царит haute couture. Вдохновляясь общими тенденциями и трендами в мире интерьеров, бренды высокой моды каждый сезон предлагают новые коллекции постельного белья. В этом году в новых коллекциях часто используется цвет 2017 года – Pantone Greenery. Это теплый зеленый оттенок, который ассоциируется с буйством весенней зелени и пикником на лугу под сияющим солнцем.

Фото: пресс-фото

По-прежнему актуальны и пастельные тона – розовый кварц, светло-голубой и Spicy mustard, то есть горчичный оттенок. Различные их комбинации сделают оформление кровати основным акцентом в вашей спальне.

Если вы предпочитаете классические ценности, то всегда прекрасно смотрятся кремовые и белые оттенки шампанского, дополненные золотом.

Особенно роскошным оформление кровати делают вышивка и кружевные акценты. Одна из самых престижных марок постельного белья в мире – итальянский производитель Frette – в этом сезоне в своих коллекциях делится впечатлениями от путешествий по всему миру. Цветущий Китай, орнаментальная Индия и племена Нигерии – вот лишь несколько тем, которые воплощены в узорах, тканях и текстуре новых коллекций.

Фото: пресс-фото

Покрывала

Заключительным акцентом в оформлении постели является покрывало. Специалисты рекомендуют выбирать постельные покрывала из тяжелых и плотных тканей, таких как жаккард или шерсть.

Покрывало для кровати – самое удобное и подручное средство для того, чтобы в утренней спешке быстро и просто навести порядок в спальне.

В свою очередь для промозглых осенних и зимних вечеров пригодятся мохеровые или шерстяные пледы. В интерьере, оформленном в английском стиле, большой плед может заменить на кровати покрывало. Клетчатый узор и мягкая грубоватость пледа внесут в вашу спальню атмосферу деревенской идиллии, где любители романтики могут укрыться с чашкой дымящегося чая и увлекательным детективным романом.

Фото: пресс-фото

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