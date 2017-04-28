Куда пойти с семьей на выходных: Яркие бабочки, жабы, аттракционы и многое другое

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Fabrice Michaudeau/Scanpix

Нас всех ждут длинные выходные, а это - отличная возможность провести больше времени с семьей, с детьми. Можно, конечно, и на диване поваляться всем вместе, но не столько же дней! Если у вас еще нет планов на ближайший уикэнд, наша подборка семейных мероприятий в Риге придется весьма кстати. Проведите эти выходные дружно, весело и интересно!

«Безумие Морфо Пелеида»

С 28 апреля по 7 мая в оранжерее тропических бабочек Ботанического сада Латвийского университета пройдет ставшее традицией весеннее «Безумие Морфо Пелеида». Морфо Пелеида – один из самых красивых видов бабочек.

Их крылья покрыты прозрачными чешуйками, которые отражают солнечные лучи и придают им синий оттенок, поэтому цвет неравномерен и меняется

в зависимости от падения солнечного света. «Безумие Морфо Пелеида» – это уникальная возможность наблюдать за большим количеством этих ярких бабочек в полете. В оранжерее также можно увидеть и других тропических бабочек из джунглей Азии и Южной Америки.

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Где: Ул. Кандавас, 2

Цена билетов: 2,40-3,90 евро

Дни земноводных и пресмыкающихся в Рижском зоопарке

29 и 30 апреля Рижский зоопарк приглашает на ежегодные Дни земноводных и пресмыкающихся.

В эти дни с 12:00 до 15:00 будет работать познавательно-исследовательская мастерская: «Познакомься с жабами Латвии».

Играя в игры и выполняя различные задания, каждый сможет узнать, кто такая жаба, чем она питается, сколько видов жаб в Латвии, где они живут, чем отличаются друг от друга, а также кто их родственники.

Где: проспект Межа, 1

Цена билетов: 4-6 евро

Фото: пресс-фото

Семейный день в Музее природы

29 апреля Музей природы приглашает на семейное мероприятие «Весна и птицы». Во время мероприятия

специалисты музея расскажут о перелетных птицах и их путешествиях, о том, как отличить яйца разных пернатых и узнать птицу по ее песне.

Где: ул. Кр. Барона, 4

Цена билетов: 0,71-2,13 евро

Концерт «Trejdeviņi gaismas tilti»

29 апреля в Arēnā Rīga пройдет большой концерт детских и юношеских танцевальных коллективов «Trejdeviņi gaismas tilti», который соберет более четырех тысяч участников. Концерт приурочен к столетнему юбилею Латвии.

Где: ул. Сканстес, 21

Цена билетов: 6-15 евро

Видео:

Детская вечеринка с мюзиклом и парком аттракционов

29 апреля в Доме конгрессов состоится большой праздник для детей. В первой части мероприятия гости увидят шоу с участием героев сказок, во второй их ждет встреча с иллюзионистом и выступление поп-группы Kukaiņi. А потом – afterparty, где

дети смогут попрыгать на надувных аттракционах, покататься в настоящей карете и раскрасить лица на манер сказочных персонажей.

Где: ул. Кр. Валдемара, 5

Цена билетов: 10-15 евро

Спектакль «Приключения Тома Сойера»

В театре Дайлес 29 апреля покажут постановку режиссера Дмитрия Петренко «Приключения Тома Сойера». Том – сообразительный малый, слегка ленивый, но добродушный и отзывчивый. И очень любознательный. Именно эта черта характера приводит Тома и его друзей к невероятным приключениям.

Где: ул. Бривибас, 75

Цена билетов: 5-15 евро

Фрагмент спектакля «Приключения Тома Сойера»Фрагмент спектакля «Приключения Тома Сойера». Фото: пресс-фото

Кукольный спектакль «Обнимашки Мишки»

В Латвийском театре кукол 29 апреля маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля «Обнимашки Мишки» по книге известного детского писателя Дэвида Меллинга о медвежонке Дугласе, который ищет ту самую, настоящую обнимашку. Может случиться, что обнимешься не с тем, и обнимашка выйдет фальшивая и недружелюбная. И такого надо избегать. Нельзя же обниматься с кем попало! Но как найти ту, настоящую обнимашку? Спектакль предназначен для самых маленьких зрителей – с 2-летнего возраста.

Спектакль на русском языке состоится в 14:00.

Где: ул. Кр. Барона, 16/18

Цена билетов: 10 евро

Концерт «Весенние танцы»

1 мая танцевальные коллективы Дворца культуры «Зиемельблазма» дадут большой отчетный концерт. Такие концерты стали уже традицией, первый из них состоялся 32 года назад.

Танцевальные коллективы «Зиемельблазмы» объединяют любителей танца всех возрастов – и все они выйдут на сцену, чтобы показать свои таланты.

Где: Ул. Зиемельблазмас, 36

Цена билетов: 3 евро

Открытие сезона в Этнографическом музее

1 мая Этнографический музей под открытым небом приглашает всех на открытие сезона с концертами, ярмаркой и мастерскими. В этом году свое 80-летие отмечает комплекс Земгальского подворья, в честь чего в музее пройдут юбилейные мероприятия, где можно будет узнать об истории подворья, послушать песни земгалов и попробовать традиционные угощения этого региона, который называют житницей Латвии.

Где: Бривибас гатве, 440

Цена билетов: 1,40-4 евро

Этнографический музейЭтнографический музей. Фото: Evija Trifanova/LETA

Детский музыкальный лекторий Пикколо (Санкт- Петербург)

7 мая в 12:30 в органном концертном зале Латвийской музыкальной академии состоится развивающий концерт-занятие для детей от 3 до 8 лет «Волшебница виолончель. Сказка в сказке».

Маленькие зрители познакомятся с музыкой Боккерини, Шостаковича, Прокофьева, Штрауса и Гайдна в сопровождении Волшебницы-виолончели, которая своей волшебной палочкой-смычком творит настоящие чудеса!

С помощью Волшебницы дети попадут в старый замок и ненадолго «заснут» вместе с его обитателями, но все закончится благополучно

– ведь с помощью музыки великих композиторов и волшебной палочки-смычка они «расколдуют» спящую принцессу!

Где: ул. Кр. Барона, 1

Цена билетов: 22-65 евро


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