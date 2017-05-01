Лунный календарь садовода и огородника на май 2017 года

Иллюстративное фото
 
1
1-10 мая — растущая Луна

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Фазы Луны влияют на все растения, поэтому стоит использовать лунную энергию себе на пользу. Календарь садовода и огородника поможет вам сориентироваться и с успехом выполнить все запланированные работы в саду и дома.

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Май, последний весенний месяц, — пора активной деятельности на приусадебных участках.

В этот период обычно устанавливается теплая погода, что благоприятно для посева цветочных и овощных культур.

Чтобы ваш сад, огород или цветник радовали глаз все лето, в этом месяце стоит приложить все усилия для их благоустройства и обновления.

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1-10 мая — растущая Луна

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