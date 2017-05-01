Вся в королеву-бабушку? Опубликован новый портрет принцессы Шарлотты

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Завтра исполнится 2 годика принцессе Шарлотте - дочери принца Уильяма и его супруги Кэтрин.

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К праздничной дате опубликован новый портрет девочки.

В сопроводительном тексте говорится:

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией принцессы Шарлотты, чтобы отметить ее второй день рождения завтра.

Фотографии были сделаны в апреле в доме в Норфолке.

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Их королевские высочества хотели бы поблагодарить всех за прекрасные сообщения, которые они получили, и надеются, что эта фотография принцессы Шарлотты понравится».

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