Вся в королеву-бабушку? Опубликован новый портрет принцессы Шарлотты

Завтра исполнится 2 годика принцессе Шарлотте - дочери принца Уильяма и его супруги Кэтрин.

К праздничной дате опубликован новый портрет девочки.

В сопроводительном тексте говорится:

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией принцессы Шарлотты, чтобы отметить ее второй день рождения завтра.

Фотографии были сделаны в апреле в доме в Норфолке.

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Их королевские высочества хотели бы поблагодарить всех за прекрасные сообщения, которые они получили, и надеются, что эта фотография принцессы Шарлотты понравится».

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Aizvērt Принцесса Шарлотта отметила свой первый годик! AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA









Aizvērt Принцесса Шарлотта AP/Scanpix AP/Scanpix







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