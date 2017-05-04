Советы эксперта: как выбрать подходящий кусок свинины для разных блюд

Свинина издавна была традиционной составляющей латышской кухни, и существуют самые разные вариации ее приготовления. Однако для того, чтобы блюдо получилось особенно вкусным, надо уметь выбрать наиболее подходящий кусок мяса для приготовления каждого, который будет отличаться как по пищевой ценности, так и по количеству жира. В этот раз эксперты бренда мясных продуктов «Rakvere» приглашают почерпнуть вдохновение для будущих кулинарных экспериментов и узнать об особенностях разных частей свинины, а также получить советы по их использованию.

Бекон

Бекон – сочный кусок свинины из боковой части, состоящий из прослоек жирного и постного мяса. Его можно легко узнать по характерной слоистой структуре, где слои сала чередуются со слоями постного мяса. В беконе самое высокое содержание жира – в 100 граммах бекона содержится 28 граммов жира.

Во время приготовления на сковороде или в духовке большая часть жира растопляется и вытекает, поэтому жареный бекон вовсе не такой жирный.

Приготовленное из бекона с прослойками блюдо получается сочным, вкусным, оно прямо тает во рту. Разрезанный на ломтики, он подходит для приготовления на сковороде и на гриле, а крупные куски можно запекать в духовке или коптить. Очень вкусными получаются рулеты из бекона и кармашки с различной начинкой.

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Ребрышки

Помимо бекона, из боковой части свиной туши получают ребрышки, которые состоят из реберных костей и находящегося между ними мяса. Свиные ребрышки очень вкусно готовить на классическом гриле или барбекю, их можно приготовить как целым куском, так и разделенным на кусочки (обычно по три ребрышка длиной от пяти до восьми сантиметров в одном куске). Маринованные или натертые специями – остается лишь выбрать понравившийся вариант!

Спинной карбонад

Свиной карбонад из спинной части очень ценится благодаря низкому содержанию в нем жира (всего четыре процента). С учетом его определенной формы спинной карбонад можно легко разделить на кусочки одинаковой толщины, нарезая перпендикулярно направлению волокон.

Перед жаркой куски мяса можно отбить специальным кулинарным молотком, что ускорит его приготовление.

Ломтики спинного карбонада подходят для жарки как на сковороде в панировке, так и на гриле. Если кусок большой, то лучше всего готовить его в духовке, тушить или коптить.

Плечевая часть

Мышцы плечевой части не симметричные, довольно жесткие и с небольшим содержанием жира. Плечевая часть с костью дешевле других частей свинины, к тому же она отлично подходит для запекания в духовке или для приготовления супа. В свою очередь, плечевую часть без кости обычно нарезают кубиками или полосками и используют для приготовления тушеных блюд, например, гуляша. Из нарезанного кубиками куска плечевой части также можно приготовить шашлык. Благодаря оптимальному содержанию жира этот кусок отлично подходит и для приготовления фарша.

Шейный карбонад

Свиной шейный карбонад считается лучшим куском, ведь приготовленные из него блюда получаются приятно сочными. Преимущества шейного карбонада скрыты в его равномерной структуре с прожилками. К тому же

удлиненная и симметричная форма куска позволяет удобно разделить его на ломтики подходящей толщины, нарезав перпендикулярно направлению волокон.

Благодаря разнообразным возможностям использования шейный карбонад стал самой продаваемой из частей свинины. Шейный карбонад подходит для запекания в духовке, жарки на сковороде, а также для тушения и копчения. В свою очередь для гриля лучше всего подойдут ломтики шейного карбонада, а из мяса, нарезанного кубиками толщиной три-четыре сантиметра, можно приготовить также замечательный сочный шашлык. Остается лишь насладиться радостью процесса готовки и приготовить вкусное угощение!

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