Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки

 

Фото: AP/Scanpix

В семье Карапетян из армянского города Мецамор родилась пятерня, роженица с младенцами находятся в ереванском медцентре «Эребуни».

Дети появились на свет в результате искусственного оплодотворения. Матери младенцев было сделано кесарево сечение.

В настоящее время новорожденные находятся под контролем врачей, так как их вес составляет лишь от 650 до 950 граммов.

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Отец детей Вардан Карапетян сказал, что сначала врачи говорили о тройне, но потом выяснилось, что они ожидают пятерню.

Родители дали детям следующие имена: девочкам — Анна, Темине, Рози, Лилит, мальчику — Ара. О состоянии здоровья детей будет сообщено дополнительно.


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