Дочь Филиппа Киркорова трогательно поздравила ветеранов

На странице дочери поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова сегодня, 9 мая, появился трогательный ролик, на котором запечатлено, как Алла-Виктория выразительно читает стихотворение, посвященное ветеранам Великой Отечественной войны. За несколько чесов это видео посмотрели тысячи пользователей Сети.
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И вы посмотрите это искреннее и очень душевное поздравление с Днем Победы от Аллы-Виктории Киркоровой!
Видео: