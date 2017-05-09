Дочь Филиппа Киркорова трогательно поздравила ветеранов

На странице дочери поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова сегодня, 9 мая, появился трогательный ролик, на котором запечатлено, как Алла-Виктория выразительно читает стихотворение, посвященное ветеранам Великой Отечественной войны. За несколько чесов это видео посмотрели тысячи пользователей Сети.

И вы посмотрите это искреннее и очень душевное поздравление с Днем Победы от Аллы-Виктории Киркоровой!

Видео:

A post shared by Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) on May 9, 2017 at 1:29am PDT

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