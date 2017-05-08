Президент Латвии опубликовал сердечное фото с внуком

Президент Латвии Раймондс Вейонис в социальной сети Facebook поделился трогательной фотографией своего годовалого внука.

«Внуку Валтеру сегодня исполнился один годик. Счастливые дедушка и бабушка!», - написал Раймондс Вейонис.

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Первый внук президента Латвии и его супруги Иветы появился на свет в прошлом году 7 мая. Родители - старший сын президента Иво и его жена Иева - решили дать сыну имя Валтерс.

Ранее первая леди рассказывала порталу Skaties.lv, что

все надеялись, что маленький Вейонис родится 4 мая, но, видимо, мальчик сам знал, как будет лучше, и выбрал другой день для рождения.

Еще до рождения внука Ивета Вейоне надеялась, что ей дадут понянчить малыша.





































Aizvērt Новый президент Латвии: Раймондс Вейонис LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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